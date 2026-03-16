«Les Griffin» («Family Guy») : bientôt un spin-off centré sur Stewie, le bambin mégalomane de la série animée

Stewie Griffin va avoir droit à son propre spin-off. Intitulée «Stewie», la nouvelle série d'animation, dérivée des «Griffin», suivra le quotidien du bambin mégalo alors qu'il intègre une nouvelle crèche.

Enfin la gloire. Stewie Griffin va avoir droit à son propre show. La Fox a récemment officialisé une nouvelle série dérivée centrée sur le petit dernier des Griffin. Deux saisons ont même déjà été commandées, pour une diffusion à compter de la saison 2027-2028.

Dans le nouveau programme, intitulé «Stewie», il «sera viré de sa crèche, et devra intégrer un nouvel établissement pas vraiment réputé, fréquenté par une poignée d'enfants qu'il ne connaît pas et une tortue de 75 ans avec une théorie farfelue sur à peu près tout. Stewie est malheureux, les autres enfants sont malheureux, et même la tortue est malheureuse… jusqu'à ce que Stewie commence à utiliser ses gadgets pour les emmener partout dans l'espace et le temps, transformant chaque journée d'école en une aventure folle et surréaliste», indique Deadline.

Le média souligne qu’au fil des années, le personnage du petit génie mégalo a évolué et «s'est adouci», «ses priorités passant de son unique objectif de tuer sa mère Lois et de dominer le monde à son amitié et ses aventures avec Brian, ainsi qu'à la création d'inventions scientifiques plus complexes, notamment des appareils permettant de voyager dans le multivers».

3 milliards de minutes de visionnage

Considérée parfois comme une version trash des Simpson, la série originale «Les Griffin» («Family Guy» en VO) a récemment fêté son 450e épisode avec la diffusion de sa saison 24, et continue de suivre une famille, Peter et Lois, leurs enfants Meg, Chris et Stewie, et leur chien anthropomorphe Brian. Elle a notamment valu cinq Emmy Awards, dont quatre pour la meilleure performance vocale, à Seth MacFarlane, son créateur qui prête lui-même sa voix à plusieurs personnages.

«Je tiens à remercier Fox pour cette incroyable opportunité, et je suis impatient de commencer à faire comme si je collaborais étroitement avec eux sur la série», a plaisanté ce dernier au sujet de son nouveau projet dans un communiqué.

En 2025, «Les Griffin» a cumulé plus de 3 milliards de minutes de visionnage sur toutes les plates-formes et s'est classé deuxième programme d'animation pour adultes le plus regardé en streaming, ainsi que septième programme le plus visionné en streaming, selon les chiffres relayés par Deadline.

A noter que «Les Griffin» avait déjà connu une série dérivée, «The Cleveland Show», diffusée de 2009 à 2013, qui suivait la vie du voisin des Griffin. Selon Deadline, la nouvelle extension de l'univers des Griffin n'interférera pas avec la présence de Stewie dans la série principale - contrairement à Cleveland Brown qui avait été retiré des Griffin pendant toute la durée de «The Cleveland Show».