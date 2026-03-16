Oscars 2026 : Anna Wintour apparaît sans ses iconiques lunettes de soleil

Ce dimanche, Anna Wintour, ancienne rédactrice en chef de «Vogue», a créé la surprise en montant sur la scène des Oscars sans ses emblématiques lunettes de soleil noires.

Un détail qui n’est pas passé inaperçu. Ex-rédactrice en chef de l'édition américaine du magazine «Vogue», Anna Wintour est montée sur scène lors de la 98e cérémonie des Oscars, organisée ce dimanche à Los Angeles. Si chacune de ses apparitions attire l’attention, celle-ci a particulièrement fait réagir.

Et pour cause, la papesse de la mode ne portait pas ses iconiques lunettes de soleil noires, accessoire indissociable de son image et qu’elle quitte rarement. Lors d’une interview accordée à «CNN» en 2019, elle avait révélé que ses lunettes lui permettaient d’éviter que les autres ne devinent ce qu’elle pense. «Elles m’aident aussi lorsque je me sens un peu fatiguée ou somnolente», avait-elle confié.

Anne Hathaway asks Anna Wintour at the #Oscars what she thinks of her dress:



Wintour replied: “And the nominees are…”

pic.twitter.com/cTllwlLWCi — Film Updates (@FilmUpdates) March 16, 2026

La Britannique est arrivée sur les planches du Dolby Theater aux côtés de l’actrice Anne Hathaway pour attribuer les Oscars du meilleur costume et du meilleur maquillage et coiffure. Ensemble, elles ont remis les prix à Kate Hawley, ainsi qu’à Mike Hill, Cliona Furey, Jordan Samuel et Megan Many, tous récompensés pour leur travail sur le film «Frankenstein».

Sur scène, elle ont également multiplié les clins d’œil au film culte «Le Diable s’habille en Prada», déclenchant les rires dans la salle. Anne Hathaway s’est notamment amusée à interpeller Anna Wintour : «Anna, juste par curiosité… que penses-tu de ma robe ce soir ?». Après avoir remis ses lunettes de soleil, la journaliste a complètement ignoré la question, avant de poursuivre, imperturbable : «Et les nommés pour le meilleur costume sont…», une attitude rappelant celle de Miranda Priestly, la redoutable rédactrice en chef du magazine fictif «Runway», incarnée par Meryl Streep et largement inspirée d’Anna Wintour.

Après quoi Anna Wintour a conclu en lançant la célèbre réplique «Merci Emily», le nom que donne la rédactrice en chef à toutes ses assistantes dans le film de David Frankel.