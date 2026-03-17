Assassin's Creed : Ramzy Bedia rejoint le casting de la série événement de Netflix

L’adaptation en live-action du jeu vidéo «Assassin’s Creed» sur Netflix vient d’ajouter quatre noms à son casting, dont l’humoriste Ramzy Bedia. Noomi Rapace, Sean Harris et Corrado Invernizzi complètent l’annonce officielle de la plate-forme de steaming.

Un projet d’envergure. Applaudi pour sa performance dans «D’argent et de sang», Ramzy Bedia poursuit son ascension dans le monde des séries avec un rôle dans l’adaptation en live-action du jeu vidéo «Assassin’s Creed» attendue sur Netflix. Le comédien de 54 ans y rejoint Noomi Rapace (Prometheus), Sean Harris (Le Roi) et Corrado Invernizzi (Le Guépard) également concernés par l’annonce officielle de la plate-forme de streaming.

Première adaptation réalisée dans le cadre de l’accord entre Ubisoft et Netflix, la série «Assassin’s Creed» sera mise en scène par Roberto Patino («DMZ», «Westworld», «Sons of Anarchy») et David Wiener («Halo», «Homecoming», «The Killing»). Les comédiens Toby Wallace, Lola Petticrew, Zachary Hart, Tanzyn Crawford ou encore Laura Marcus complètent le casting.

La fiction, dont la date de diffusion n’est pas encore connue, se présente comme «un thriller haletant centré sur la guerre secrète entre deux factions obscures : l'une cherche à contrôler et manipuler l'avenir de l'humanité, tandis que l'autre lutte pour préserver le libre arbitre». Elle suivra ses personnages «à travers des événements historiques cruciaux, alors qu'ils se battent pour façonner le destin de l'humanité», selon le synopsis officiel. Le tournage a récemment débuté en Italie.