Buffy contre les vampires : Sarah Michelle Gellar désigne le responsable de l'abandon du reboot

Sarah Michelle Gellar s’est confiée au site américain PEOPLE sur les circonstances de l’annulation du reboot de «Buffy contre les vampires», n’hésitant pas à désigner l'un des producteurs exécutifs comme le principal responsable de cette décision.

L’amertume ne passe pas. Quelques heures après l’annonce de l’annulation du projet de reboot de la série «Buffy contre les vampires» par la plate-forme de streaming Hulu, propriété de Disney, Sarah Michelle Gellar s’est exprimée auprès du site américain PEOPLE sur les circonstances qui ont mené à cette décision, et le choix de le faire juste avant le week-end des Oscars où Chloé Zhao, qui a réalisé le pilote du reboot, était en lice avec le film «Hamnet».

«Leur décision d’annoncer cela le vendredi d’un week-end censé être une célébration pour le film incroyable de Chloé Zhao, ainsi que l’avant-première d’un projet pour lequel j’ai travaillé dur… Ça en dit long», a confié la comédienne qui, de son côté, présentait le film «Ready or Not 2» dans un festival organisé dans la ville d’Austin, au Texas. «Personne ne l’a vu venir», a-t-elle insisté.

Sarah Michelle Gellar va plus loin en affirmant qu’un producteur exécutif est responsable de l’annulation du projet, celui-ci ayant ouvertement exprimé ses doutes sur la pertinence de ramener à la vie une série qu’il n’appréciait pas.

Des difficultés dès le départ

«Nous avons eu affaire à un responsable qui non seulement n'appréciait pas la série originale, mais qui se vantait de ne jamais l'avoir vue en entier et de ne l'avoir jamais aimée. C'est très difficile quand on s'attaque à une œuvre aussi culte que ‘Buffy’, non seulement pour le grand public, mais aussi pour moi et Chloé Zhao. Cela vous donne une idée des difficultés que nous avons rencontrées dès le départ, avec ce responsable qui se vante littéralement de n'avoir jamais regardé la série», a-t-elle révélé.

Selon le site PEOPLE, la plate-forme de streaming Hulu n’a pas abandonné l’idée de développer un nouveau projet autour de l’univers de «Buffy contre les vampires», sans trop savoir à quoi cela pourrait ressembler à l’avenir. On est en mesure de douter, en revanche, de la volonté de Sarah Michelle Gellar de s’y associer.