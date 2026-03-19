«Buffy contre les vampires» : Sarah Michelle Gellar explique pourquoi elle espère que le pilote du reboot annulé ne sera jamais diffusé

Sarah Michelle Gellar espère que le pilote du projet de reboot, désormais annulé, de «Buffy contre les vampires» ne sera jamais vu par quiconque.

Elle est très inquiète. Actuellement en pleine promotion du film «Ready or Not 2», Sarah Michelle Gellar s'est confiée sur la récente annulation du reboot de «Buffy contre les vampires» et les possibles fuites du projet.

«J’espère que non. J’espère vraiment que non», a confié ce mercredi à Page Six Radio, la star de 48 ans, à propos de la possibilité que certaines personnes puissent visionner le pilote de «Buffy contre les vampires : New Sunnydale». «Parce qu’alors tout le monde va avoir un avis sur tout et n’importe quoi», a-t-elle poursuivi, insistant sur le fait qu’il ne s’agissait pas du tout d’un produit fini mais d’un travail en cours. «Ce n’était pas terminé», a-t-elle indiqué.

Sarah Michelle Gellar a expliqué qu'elle et Chloé Zhao, qui avait été engagée comme réalisatrice jusqu'à l'abandon du projet la semaine dernière, étaient en cours de réflexion, d'autant qu’il y avait «beaucoup de nouveaux personnages» et qu'elles voulaient «voir comment ça pouvait se passer».

Vision tronquée

Le travail n'était pas abouti, c'était une base appelée à progresser. «On en tire des leçons. Et on corrige certaines choses», a-t-elle expliqué. «En général, un épisode pilote n'est jamais diffusé intégralement, souligne-t-elle. On utilise donc ces informations comme outil d'apprentissage.» Elle a ensuite donné pour exemple le personnage de Willow (Alyson Hannigan) dans la série originale, qui était, dit-elle, «différent» dans le pilote original.

Sarah Michelle Gellar supplie donc les fans de ne pas regarder ce qui aurait fuité, qu'il s'agisse du scénario ou des images. «Ce serait vraiment regrettable», a-t-elle martelé. «Je demande aux fans, si vous voyez des scripts, si vous voyez [le pilote] fuiter, ne le regardez pas. Parce que vous n'aurez pas accès à notre vision et à tout le reste.»

Le 14 mars dernier, la star a annoncé à la plus grande stupéfaction des fans que la nouvelle série, pourtant déjà largement annoncée, avait finalement été écartée par Hulu. Elle a affirmé qu’un cadre de la plate-forme, qui n’était pas fan de la série originale diffusée de 1997 à 2003, avait fait capoter le projet.