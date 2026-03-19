«J’espère que tu m’entends» : Cruz Beckham tacle son frère Brooklyn dans une chanson et relance les tensions familiales

Dans une chanson tout récemment révélée sur scène baptisée «Loneliest Boy» (le garçon le plus solitaire), Cruz Beckham semble bien régler ses comptes avec son frère aîné, Brooklyn, après la décision de ce dernier de couper les ponts avec sa famille et ses vives critiques à l’encontre de leur mère.

Une mise au point ? Alors que Cruz Beckham est en tournée au Royaume-Uni, le jeune homme de 21 ans a récemment dévoilé une nouvelle chanson qui pourrait bien être directement destinée à son frère aîné, Brooklyn. Les paroles de ce morceau intitulé «Loneliest Boy» (Le garçon le plus solitaire ndlr), semblent en effet ne laisser que peu de place au doute. Rapportée notamment par le Daily Mail, elles évoquent un garçon solitaire qui repousse ceux qui l’aiment et brise le cœur de sa mère.

«Comment vis-tu quand tu n'as personne à perdre ?»

Au fil de ce titre, Cruz Beckham semble en effet évoquer la peine que son frère provoque, notamment auprès de leur mère. «Garçon si seul, maman ne parle pas beaucoup, ça lui brise le cœur. Ça se voit dans les petites choses que tu ne fais pas, je suppose qu'au final, c'est toi, toi-même et toi seul», figure ainsi parmi les paroles de ce titre, citées par le média britannique.

Difficile de pas y voir une allusion aux relations entre Brooklyn Beckham et ses parents, avec qui il a coupé les ponts, accusant entre autres sa mère, Victoria Beckham, d’avoir ruiné son mariage avec son épouse Nicola Peltz par un comportement inapproprié.

Et Cruz Beckham d’enfoncer visiblement le clou tout en tendant une perche à son aîné. «Dis-moi, comment vis-tu quand tu n'as personne à perdre ?», poursuit le morceau avant d’ajouter : «Garçon le plus solitaire, pariez tout sur lui, Il trouve toujours le mal chez quelqu'un de bien, Garçon le plus solitaire, j'espère que tu m'entends, Ne repousse pas tous tes amis, alors qu'on essaie de te montrer notre amour.»

Autant de messages que Cruz pourrait bien vouloir faire passer à son frère, après la publication au vitriol postée par Brooklyn Beckham en janvier dernier sur ses réseaux, dans laquelle il accuse Victoria et David Beckham de mensonges, d’avoir toujours voulu contrôler sa vie, assurant «ne pas vouloir se réconcilier avec sa famille». Message qui aurait dévasté ses parents, selon The Mirror.

Une ligne de conduite que l'aîné des quatre enfants Beckham semble bien vouloir prolonger. Le jeune homme a célébré la semaine dernière la fête des mères, qui s’est tenue le 15 mars dans les pays anglo-saxons, en souhaitant un joyeux anniversaire à sa belle-mère sur les réseaux sans jamais citer sa propre mère. La hache de guerre semble loin d’être enterrée.