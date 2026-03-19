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Madonna attendue dans la saison 2 de la série «The Studio»

Madonna n'a plus joué pour le petit écran depuis 2002. [Alessandro Garofalo/Reuters]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Plus de vingt ans après sa dernière apparition au cinéma dans «Meurs un autre jour», Madonna va faire son grand retour à l’écran dans la saison 2 de la série «The Studio», de Seth Rogen. 

Madonna reprend du service en tant qu’actrice. Actuellement à Venise où elle a été aperçue sur le tournage de la deuxième saison de la série à succès «The Studio», la star de 67 ans figurera au casting, selon les informations d’Entertainment Weekly. La chanteuse a d’ailleurs teasé sa participation sur ses réseaux dans une story Instagram, en publiant mardi une photo d’elle sur un bateau, visiblement concentrée, un script à la main. Un cliché sous-titré «the Italian job», comme l’a également rapporté le site People. 

Son premier rôle depuis 2002

Cette apparition marquera le grand retour à l’écran de la chanteuse, qui n’avait pas tourné dans une fiction depuis 2002. A l’époque elle avait fait une incursion dans «Meurs un autre jour», 20e volet de la série James Bond, et joué le premier rôle de «A la dérive», de Guy Ritchie, avec qui elle était marié. Au fil de sa carrière cinématographique, Madonna a tenu plusieurs rôles principaux. Parmi eux, elle a campé Eva Peron dans «Evita», sorti en 1996. La star a également été la tête d’affiche de «Une équipe hors du commun» (1992) au côté de Tom Hanks, «Dick Tracy» avec Warren Beatty et Al Pacino (1990) ou encore «Recherche Susan désespérément», avec Rosanna Arquette (1985).

Avec cette participation, Madonna rejoint la liste de stars qui ont déjà collaboré à la première saison de la série tels que Martin Scorsese, Charlize Theron, Ron Howard, Anthony Mackie, Steve Buscemi et Olivia Wilde.

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Pour mémoire, «The Studio» met en scène les coulisses d’Hollywood à travers l’histoire de Matt Remick, à la tête d’une société de production en difficulté. Un rôle tenu par Seth Rogen qui rempile évidemment dans ce second volet aux côtés d’Ike Barinholtz, Catherine O'Hara, Kathryn Hahn et Chase Sui Wonders. Couronnée de succès, la première saison avait décroché en septembre dernier 13 Emmy Awards, un record, dont celui de la meilleure comédie. 

Pour l’heure, la date de diffusion de la seconde saison n’a pas encore été annoncée. 

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