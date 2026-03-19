Soprano, Victor Wembanyama, Olivier Giroud... découvrez le classement 2026 des personnalités préférées des 7-14 ans

Le chanteur Soprano, ainsi que les sportifs Victor Wembanyama et Olivier Giroud, occupent le podium des personnalités préférées des 7-14 ans, selon un classement annuel pour Le Journal de Mickey communiqué ce mercredi.

Six sportifs sont présents dans le Top 10. Le chanteur Soprano arrive en tête des personnalités préférées des 7-14 ans interrogés sur ce sujet ce mercredi par Le Journal de Mickey.

🏆 Soprano a été désigné personnalité préférée des enfants du Journal de Mickey (@JDMOfficiel) en 2026. Retrouvez le palmarès complet dans cet article : https://t.co/qOJfORQTCi — Disneyphile (@DisneyphileLIVE) March 18, 2026

Derrière l’artiste sacré pour la sixième fois dans ce classement annuel, le basketteur Victor Wembanyama (22 ans) et le footballeur Olivier Giroud (39 ans) complètent le podium.

L'an dernier, le nageur Léon Marchand et le judoka Teddy Riner, stars des JO de Paris, avaient été propulsés aux deux premières places directement.

Au total, douze sportifs figurent dans le top 50, et six dans le top 10. Deux créateurs de contenus, Inoxtag et Michou, apparaissent respectivement aux 4e et 9e rangs.

Aucune femme dans le top 10 des garçons

La première femme, la chanteuse Marine, est dixième du classement. «Onze femmes figurent dans le top 50, une proportion comparable à celle observée chez les adultes. Mais un constat interroge: aucune femme n'apparaît dans le top 10 des garçons, ni dans celui des 11-14 ans», observe Le Journal de Mickey dans un communiqué.

Ce classement est issu d'un sondage OpinionWay, réalisé du 12 au 19 janvier auprès d'un échantillon représentatif de 618 enfants âgés de 7 à 14 ans. Les enfants ont évalué 60 personnalités françaises ou francophones ayant marqué l'actualité 2025. Les 50 personnalités les plus connues ont été classées selon leur note moyenne.

Le Journal de Mickey, bimensuel, s'est écoulé en moyenne à quelques 48.000 exemplaires en 2025. Comme plusieurs autres publications fondées sur l'univers Disney, il ne sera plus édité par le groupe de presse français Unique Heritage Media à partir de mars 2027, après la décision du géant américain de ne pas renouveler sa licence.