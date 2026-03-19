Télévision : quelle est la différence entre un feuilleton et une série ?

Le temps passe, et les différences entre une série et un feuilleton ont été oubliées par les téléspectateurs. Au point que la confusion règne pour ranger les œuvres dans la bonne catégorie.

Et si on avait tout faux ? Bien qu’ils soient similaires, la série et le feuilleton possèdent des caractéristiques propres permettant de les distinguer facilement. La popularisation de l’usage du mot «série», notamment à travers l’essor des plates-formes de streaming, et les évolutions majeures qu’ont connues ces deux formats distincts, ont toutefois participé à créer une confusion persistante. Explications.

Le feuilleton

Le feuilleton est une fiction dont les épisodes se suivent et ne peuvent pas être visionnés indépendamment les uns des autres, puisqu’ils sont liés entre eux par une intrigue qui évolue à chaque épisode. Les téléspectateurs qui débarquent en cours de diffusion vont dès lors avoir du mal à saisir l’étendue des enjeux entre les personnages.

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, certains feuilletons – mot dont l’usage remonte au XIXe siècle et désignait les œuvres de fiction publiées dans les journaux qualifiées de «roman-feuilleton» – ont rencontré un succès retentissant, à l’instar «Des jours et des vies», dont la diffusion a commencé en 1965 à la télévision américaine, et dont on a comptabilisé 15.454 épisodes au 25 septembre 2026, avec des intrigues interminables.

Si elle n'atteint pas cette longévité, le feuilleton «Plus belle la vie», sur France 3, a quant à lui fait le bonheur des téléspectateurs durant 18 saisons, et 4665 épisodes, jusqu'en 2022. En atteignant, dès 2008, le millième épisode, le feuilleton a battu un record pour une production hexagonale.

Mais si on s’en tient à la définition de ce qu’est un feuilleton, alors «Game of Thrones» ou «Squid Game» en sont. Aujourd’hui, il existe également des «mini-séries», comme «Chernobyl» qui ne compte que cinq épisodes, mais qui sont en réalité de courts feuilletons. En France, l'une des plus connues d'entre elles reste toujours «Les Rois maudits», adaptation en six épisodes de 102 minutes des romans de Maurice Druon, par Claude Barma, entre l'année 1972 et 1973. Ce dernier avait déjà, en 1965, signé une mini-série (et donc un feuilleton) devenue culte pour l'ORTF, en quatre épisodes : la célèbre «Belphegor», dont le héros masqué était campé par l'inoubliable Juliette Gréco.

La série

Une série n’est donc pas ce qu’on croit. Cette œuvre de fiction se distingue par le fait qu’elle se décline habituellement en 10 ou 24 épisodes (en moyenne), et que, quand bien même elle est incarnée par des personnages récurrents, chaque épisode possède un début et une fin, et sont indépendants les uns des autres.

Ainsi, on peut regarder un épisode de «Starsky et Hutch», des «Experts : Miami» ou de «Friends» sans pour autant être obligés d’avoir vu les précédents. L’évolution de l’intrigue générale, qui existe bel et bien, n’est pas un élément déterminant dans la compréhension que l’on va avoir d’un épisode en particulier. Les séries policières se pressent particulièrement bien à ce format, à l'instar des «Enquêtes du commissaire Maigret», la série culte en 88 épisodes d'après les romans de Georges Simenon, étalée sur 23 saisons, de 1967 à 1990. L'acteur Jean Richard, malgré la longévité de la série, restera l'unique détenteur du rôle principal.

La série offre ce confort aux téléspectateurs de ne pas se sentir obligés de visionner l’intégralité des épisodes pour être emportés dans une histoire. Dans «Malcolm» ou «Joséphine, ange gardien», on peut se satisfaire de regarder un épisode, ou plusieurs, un jour et ne plus y revenir pendant des semaines. Cela ne changera pas le plaisir que l’on ressent devant.