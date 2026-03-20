États-Unis : l'émission «The Bachelorette» annulée après la diffusion d'une vidéo de l'héroïne Taylor Frankie Paul frappant son ancien compagnon

Juste avant sa diffusion, la nouvelle saison de l’émission phare «The Bachelorette» a été déprogrammée ce jeudi à cause d'une vidéo de la candidate Taylor Frankie Paul, accusée de violences conjugales.

C’est une douche froide pour tous les fans américains qui attendaient avec impatience la 22e saison de l’émission «The Bachelorette». Ce jeudi 19 mars, soit trois jours avant de découvrir ce que leur réservait le programme culte, ils ont appris avec regret que ce dernier ne serait tout simplement pas diffusé sur ABC.

Et pour cause. La candidate Taylor Frankie Paul, qui devait incarner cette fameuse «bachelorette», est la cible de vives critiques après la publication d’une vidéo la montrant en train d’asséner des coups à son ancien compagnon, Dakota Mortensen.

«À la lumière de cette nouvelle vidéo, nous avons pris la décision de ne pas aller de l’avant avec la nouvelle saison de 'The Bachelorette' pour le moment. Notre priorité est d’apporter notre soutien à la famille», a indiqué Disney Entertainment Television qui produit le show télévisé, dans un communiqué officiel.

Elle a plaidé coupable

Ces faits de violences conjugales remontent à 2023. Sur ces images mises en ligne par TMZ, on y voit la jeune femme, qui a participé à la télé-réalité «La vie secrète des épouses mormones» accessible sur Disney+, lançant des chaises métalliques en direction de son ex, alors que ce dernier filme et déclare : «Tu ne sais faire que ça, me faire du mal».

Une scène choquante à laquelle a assisté, en larmes, la fille de Taylor Frankie Paul, alors âgée de 8 ans. À savoir que la candidate avait à l’époque été arrêtée et plaidé coupable avec suspension de peine pour coups et blessures graves. Les autres chefs d'accusation avaient en revanche été abandonnés.

Pour Taylor Frankie Paul, dont la participation à l'émission The Tonight Show présentée par Jimmy Fallon a aussi été annulée, la diffusion de cette vidéo est un coup monté de Dakota Mortensen. Elle serait en train de préparer sa défense, elle qui affirme avoir également été victime de violences de la part de son compagnon, avec lequel elle a eu un fils.