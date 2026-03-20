Séries Mania : l'édition 2026 du festival est lancée ce vendredi avec «The Testaments» en ouverture

Le festival Séries Mania revient ce vendredi 20 mars dans les Hauts-de-France avec une 17e édition riche et variée qui doit se tenir jusqu’au 27 mars.

51 fictions sélectionnées, 24 avant-premières mondiales, 16 pays représentés… À partir de ce vendredi, et jusqu’au vendredi 27 mars, Lille accueille la 17e édition de son foisonnant festival Séries Mania.

Les premières célébrités sont attendues sur le tapis violet à 18h devant le Nouveau Siècle, pour donner le coup d’envoi officiel des festivités.

Pour commencer très fort, «The Testaments», la suite très attendue de «The Handmaid's Tale : La Servante écarlate» est programmée en ouverture, en présence de quelques-unes de ses vedettes, Bruce Miller, le créateur, accompagné des actrices Ann Dowd (alias Tante Lydia), Chase Infiniti (vue dans Une bataille après l’autre au ciné) et Lucy Halliday.

La montée des régimes autoritaires – sujet au cœur de l’œuvre de Margaret Atwood dont la série est tirée - est d’ailleurs une des grandes tendances des séries présentées cette année en compétition et hors compétition. «En montrant le passé, ou en nous mettant face à des situations peut-être encore dystopiques mais à peine, les scénaristes se penchent sur ce qui peut arriver quand la démocratie perd de sa force», souligne à l'AFP la directrice de Séries Mania, Laurence Herszberg.

Parmi les séries faisant référence au fascisme, la Belge «Breedonk» plonge en Flandres sous occupation nazie et explore des ambivalences entre résistance et collaboration, ou encore la série espagnole «Anatomie d'un instant», inspirée d'un livre de Javier Cercas sur un coup d'état raté quelques années après la fin du franquisme.

De nombreuses stars attendues

Les prix seront décernés le vendredi 27 mars lors de la cérémonie de clôture du festival. Les jurys des différentes compétitions (internationale, française, Panorama et formats courts) compte notamment en leur sein Cécile de France, Thomas Ngijol, la comédienne brésilienne Alice Braga («Je suis une légende», «The Suicide Squad»), et l’autrice Pénélope Bagieu. De très nombreuses autres personnalités sont attendues pendant les huit jours de l’événement.

Outre la compétition officielle, Séries Mania offre d'ailleurs la possibilité au grand public d’assister à des rencontres, des masterclasses, des lectures de scénario, des ateliers de doublage… Côté conférences, l'ancien Premier ministre et ex-ministre des Affaires étrangères Dominique de Villepin s'exprimera sur la diplomatie dans les séries. Côté masterclasses, Russell T. Davies, showrunner et scénariste britannique derrière «Queer as Folk et «Years and Years», rencontrera des spectateurs pour retracer, au fil d’extraits, les étapes de sa grande carrière.

A noter que parmi les avant-premières mondiales, «Lucky Luke», série française de Disney +, sera présentée hors-compétition en présence de Camille Chamoux et d'Alban Lenoir.

Installé dans la métropole du Nord depuis 2018, Séries Mania a accueilli 100.000 festivaliers en 2025. Tout le programme est à retrouver ici.