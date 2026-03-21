BTS a déjà écoulé 4 millions d'exemplaires de son nouvel album dès le premier jour

Le nouvel album du groupe sud-coréen BTS sorti ce vendredi s'est vendu à près de 4 millions d'exemplaires dès le premier jour. Signe du retour réussi des stars sud-coréennes après une absence de quatre ans.

Quatre années d’absence mais toujours aussi adulé. BTS le groupe phénomène de la K-pop a réussi l’exploit de vendre 3,98 millions d'exemplaires de son nouvel album dès le premier jour a annoncé samedi Big Hit Music, le label du groupe de K-pop. L'album Arirang, débutant par le titre «Body to Body» et s'achevant sur «Into the Sun», compte 14 titres et tire son nom d'une chanson folklorique évoquant la nostalgie et la séparation, souvent considérée comme l'hymne national officieux de la Corée du Sud. Il a été enregistré au cours d'un séjour à Los Angeles, aux Etats-Unis.

260.000 personnes attendus pour leur premier concert

La sortie de l’album est la première étape d’un retour programmé et attendu par les fans du monde entier. Ce samedi, les plus chanceux d’entre eux pourront assister au premier concert des sept membres du groupe après la parenthèse du service militaire obligatoire. Le spectacle s'annonce grandiose par son décor : la place Gwanghwamun près du palais royal de Gyeongbokgung et devrait attirer quelque 260.000 personnes.

Le géant du streaming Netflix diffusera le concert en direct dans environ 190 pays. Le groupe entamera ensuite une tournée mondiale d'au moins 82 concerts dans 34 villes. Deux dates sont prévues au Stade de France en juillet 2026.

Formé en 2010, BTS a été l'un des premiers groupes de K-Pop à exploser à l'international, se classant en tête du Billboard 200 américain avec des titres comme Dynamite et Butter. Au sommet de leur gloire avant leur pause, BTS comptait parmi les artistes les plus écoutés sur Spotify, aux côtés de Taylor Swift et Justin Bieber.