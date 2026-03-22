Harry Potter : Paapa Essiedu révèle recevoir des menaces de mort racistes depuis l'annonce de son casting

Paapa Essiedu a révélé avoir été visé par des menaces de mort à caractère raciste à l’annonce de sa présence au casting de la série «Harry Potter» dans le rôle de Severus Rogue en avril dernier.

Un déferlement de haine. Le comédien Paapa Essiedu a révélé avoir été la cible de menaces de mort à caractère raciste dans la foulée de la confirmation de sa présence au casting de la série «Harry Potter» actuellement en développement chez HBO Max. «On m’a dit : ‘Abandonne ou je te tue’», a confié le comédien de 35 ans au site britannique The Times.

En avril 2025, la chaîne américaine avait dévoilé le nom de l’acteur pour incarner le personnage de Severus Rogue, un rôle interprété par le regretté Alan Rickman dans la saga cinématographique, pour les dix années à venir. «C’est un sérieux engagement», a reconnu Paapa Essiedu. «J’aurais 45 ans à la conclusion de la série, et je sais que ma vie va être profondément bouleversée par ce rôle, je dois juste me rendre à l’évidence. Je pourrais être père à la conclusion de tout cela», a-t-il ajouté.

Fan des romans de J.K. Rowling, le comédien aperçu dans la série «I May Destroy You» affirme que les attaques dont il est la cible ne font que renforcer sa détermination face au défi d’incarner ce personnage complexe. « La réalité, c'est que si je vais sur Instagram, je verrai forcément quelqu'un dire : ‘Je vais venir chez toi et te tuer’. Alors, même si je suis presque sûre de ne pas me faire assassiner… (pause) ça pourrait mal vieillir ! Mais oui, même si j'espère m'en sortir, personne ne devrait avoir à subir ça dans le cadre de son travail», a-t-il indiqué.

Encore plus de motivation

«Beaucoup de gens risquent leur vie pour leur métier. Je joue un sorcier dans Harry Potter. Et je mentirais si je disais que ça ne m'affecte pas émotionnellement», a-t-il ajouté. «Ces insultes me donnent de la force. Elles renforcent ma passion pour ce personnage et me permettent de me l'approprier pleinement, car elles me rappellent mes propres sentiments d'enfant. Je m'imaginais à Poudlard sur des balais, et l'idée qu'un enfant comme moi puisse se reconnaître dans cet univers ? C'est une motivation qui me permet de ne pas me laisser intimider par ceux qui disent préférer ma mort à un travail dont je serais vraiment fier», a-t-il précisé.

À la question de savoir s’il avait songé à fermer ses réseaux sociaux pour éviter de tomber sur les attaques dont il est la cible, Paapa Essiedu explique que même s’il faisait ce choix, cela ne voudrait pas dire que ça n’arriverait pas. «Le problème demeure endémique», a-t-il assuré, tout en soulignant qu’il recevait de nombreux messages de soutien à chaque menace proférée. «Je ne pense pas que de voir un jeune de 17 ans passer deux semaines en prison pour avoir menacé de me tuer sur Internet me ferait me sentir mieux», a-t-il ajouté.