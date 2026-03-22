Severance : voici pourquoi la saison 3 pourrait être très différente des précédentes

Alors que la saison 3 de «Severance» doit lancer son tournage en avril, les fans de la série pourraient se retrouver face à un changement majeur en raison des départs cumulés de Ben Stiller et Jessica Lee Gagné de l’équipe de production.

Les interrogations sont nombreuses. Mi-mars, le blog canadien World of Reel a confirmé la nomination de Kogonanda au poste de réalisateur des épisodes de la saison 3 de «Severance», dont le tournage doit commencer en avril pour une durée de huit mois environ. Ce qui signifie que sa diffusion devrait se situer au plus tôt à l’été 2027.

Le réalisateur révélé pour ses films «Columbus» (2017), «After Yang» (2021) ou encore «A Big Bold Beautiful Journey» (2025) avec Margot Robbie et Colin Farrell, remplacera Ben Stiller – parti se consacrer à la réalisation d’un film sur la Seconde Guerre Mondiale – derrière la caméra. Ce dernier reste toutefois présent au générique en tant que producteur exécutif.

Kogonanda est réputé pour ses essais vidéo et son art visuel, et pourrait apporter une touche très personnelle à l’ambiance visuelle de «Severance», qui est déjà particulière. Certains redoutent toutefois que son manque d’implication dans l’écriture du scénario ne porte préjudice à la série qui enregistre également le départ de la directrice de la photographie, Jessica Lee Gagné, qui avait conquis le cœur des fans avec la mise en scène de l’épisode «Chikhai Bardo» dans la saison 2 – celui sur l’histoire de la rencontre entre Mark Scout et Ms Casey – qui est considéré comme un des plus réussis de la fiction.

La série créée par Dan Erickson sera pilotée par deux nouveaux showrunners dans sa saison 3, Mary Laws et Eli E. Jorne prenant les places laissées vacantes par Chris Black et Mark J. Friedman aux côtés du créateur de la fiction, qui reste le showrunner en chef. Ces multiples changements au sein de l’équipe créative auront sans nul doute un impact sur le rendu visuel et narratif de «Severance». Les fans de la série, qui ont été plusieurs millions à se passionner pour la saison 2, espèrent que cela se déroulera aussi bien que la transition entre le premier et le second chapitre.