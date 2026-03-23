Minecraft : des attractions inspirées du jeu vidéo ouvriront au public en 2027 près de Londres

Un univers Minecraft baptisé «Minecraft World» accueillera des attractions dont des montagnes russes, des aires de jeu construites avec les célèbres blocs ainsi que des boutiques et restaurants, dans un parc d'attractions britannique en 2027, près de Londres.

Minecraft World, un espace inspiré du jeu vidéo Minecraft, célèbrera son ouverture en 2027. Mojang Studios et Merlin Entertainments ont annoncé ce week-end que ce projet de 57 millions d’euros ouvrirait ses portes au sein de Chessington World Adventures au Royaume-Uni, le plus grand parc à thème de Grande-Bretagne. Accessible depuis Londres en 35 minutes de train, il s’agira du tout premier espace de ce genre dédié au célèbre jeu vidéo de construction.

D'après sa description dévoilée ce week-end, le lieu sera «inspiré des biomes, créatures et objets les plus emblématiques du jeu». Le parc proposera notamment «des montagnes russes inédites à sensations fortes, des aventures interactives, des aires de jeux épiques construites en blocs, ainsi que des boutiques et restaurants thématiques».

Des «expériences immersives»

Kayleen Walters, responsable de Mojang Studios et du développement de la franchise chez Microsoft Gaming, et Angela Jobson, vice-présidente principale du marketing de marque mondial chez Merlin Entertainments, ont détaillé leur nouveau partenariat dans une interview accordée à Variety.

«Quand un joueur se connecte à Minecraft et commence à jouer, c'est une expérience totalement inédite», a déclaré Kathlyn Walters. «Il a le contrôle, il choisit comment jouer. Chaque fois qu'il clique sur "Jouer", l'expérience est différente, et c'est aussi comme ça qu'on envisage le développement de notre univers au-delà du jeu. On veut que les joueurs, nos fans et notre communauté aient ce contrôle et cette expérience. C'est pourquoi on a réfléchi à des expériences immersives dans un univers à part, en dehors de celui des licences cinématographiques. C'est vraiment une expérience Minecraft unique en son genre.»

Elle a expliqué qu'après l'immense succès du film «Minecraft» sorti en 2025, Microsoft Gaming a clairement constaté «à quel point les gens étaient enthousiastes à l'idée de découvrir d'une manière différente ce qu'ils connaissent et aiment dans l'univers de "Minecraft"», et cette réaction a inspiré la collaboration sur Minecraft World. «Je pense que ça permettra aux gens de mieux comprendre ce qu'est Minecraft et qu'ils seront encore plus nombreux à s'y investir.»

Créé en 2009, Minecraft est le jeu vidéo le plus vendu de l'histoire. Son adaptation en film, sortie en 2025, a connu un succès phénoménal dans le monde, attirant notamment plus de 2,5 millions de spectateurs en France.



En attendant l’ouverture de Minecraft World, les fans sont invités à suivre l’avancée du projet ici.