Bridgerton : voici les deux comédiennes au cœur de l'histoire d'amour de la saison 5

Netflix vient de dévoiler les visages des deux comédiennes qui seront au cœur de l’intrigue amoureuse de la saison 5, Hannah Dodd et Masali Baduza, dans un teaser.

Leur identité a été dévoilée. Après avoir annoncé le renouvellement de «La Chronique des Bridgerton» pour une saison 5 en mai dernier, sans préciser le nom du membre de la famille auquel l’histoire sera consacrée, Netflix vient de révéler le visage des deux comédiennes qui tiendront les rôles principaux, Hannah Dodd et Masali Baduza, dans un teaser publié sur YouTube.

C’est donc l’introvertie Francesca, qui avec Eloïse (qui aurait dû être la suivante selon les livres de Julia Quinn), Gregory et Hyacinthe, était l’une des Bridgerton dont l’histoire d’amour restait à découvrir, qui sera le sujet principal de cette saison 5.

«Deux ans après le décès de son mari, John, Fran décide de réintégrer le marché des femmes à marier pour des raisons pratiques. Mais quand la cousine de John, Michaela fait son retour à Londres pour s'occuper du domaine de Kilmartin, Fran est confrontée à des sentiments complexes qui la pousseront à se demander si elle doit s'en tenir à ses objectifs pragmatiques ou poursuivre ses passions profondes», précise le synopsis officiel.

Dans la saison 4, les téléspectateurs découvrent Francesca face au deuil après la mort de son époux, John. On notera que le personnage de Michaela marque un changement par rapport à ce qui se déroule dans les livres, où Francesca se prend de passion pour Michael Stirling, le cousin de John qui tombe amoureux d'elle lors de leur première rencontre, le jour du mariage entre la jeune femme et son cousin.