Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Squid Game : Lee Byung-hun et Han Jimin au générique du remake de la série d'espionnage «The Americans»

Han Jimin et Lee Byung-hun incarneront des espions nord-coréens infiltrés en Corée du Sud. [ Joe Scarnici / Getty Images via AFP-Monica Schipper / Getty Images]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
logo Google Ajouter CNEWS à mes favoris Google

L’acteur de la série «Squid Game», Lee Byung-hun, et sa compatriote Han Jimin seront au générique du remake coréen de la série «The Americans». Baptisée «The Koreans», elle suivra deux espions nord-coréens infiltrés incognito dans la société sud-coréenne. 

Nouvelle destination, même tension. L’adaptation en version coréenne de la série à succès «The Americans» vient de lancer officiellement sa production, a confirmé Disney+. Cette fiction baptisée «The Koreans» verra l’acteur de la série «Squid Game», Lee Byung-hun, ainsi que Han Jimin, incarner deux espions nord-coréens vivant incognito en Corée du Sud dans les années 1990, au moment où le contraste entre les deux nations ne cesse de croître. 

Ces deux espions sont présents sur le territoire depuis plusieurs années, formant une famille factice parfaitement intégrée dans la société auprès de leurs amis, leurs voisins, et même leurs propres enfants. Ce que tout le monde ignore, c’est qu’ils sont en réalité deux agents à la solde du gouvernement nord-coréen en charge de mener des opérations de déstabilisation de l’intérieur. Des missions à haut risque qu’ils doivent mener sans éveiller les soupçons autour d’eux, tout en échappant au service de contre-espionnage qui tente de les démasquer. 

Sur le même sujet Canneseries : quel prix Jisoo, star des BlackPink, va-t-elle recevoir aujourd'hui lors du festival ? Lire

Diffusée entre 2013 et 2018 sur la chaîne américaine FX, «The Americans» voyait Keri Russell et Matthew Rhys dans la peau d’espions soviétiques en mission sur le territoire américain pendant la Guerre Froide dans les années 1980. La série avait été largement acclamée par le public et la critique, s’emparant du Golden Globes de la meilleure série dramatique en 2019. Aucune date de lancement de «The Koreans» sur Disney+ n’a été dévoilée pour le moment. 

Sériesespionremakedivertissement

À suivre aussi

Elle : la série marquera la dernière apparition de James Van Der Beek dans une fiction
One piece : le phénomène mondial débarque au musée Grévin dès ce vendredi
«Un gars, une fille» : la série va faire son retour avec un nouveau casting

Ailleurs sur le web

Dernières actualités