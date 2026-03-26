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«Arabesque» : l’adaptation cinématographique de la série culte avec Jamie Lee Curtis sortira en décembre 2027

Jamie Lee Curtis succède à Angela Lansbury dans le rôle de Jessica Fletcher. [Dimitrios Kambouris / Getty Images via AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Universal sortira l'adaptation cinématographique de la série culte «Arabesque» fin décembre 2027. Jamie Lee Curtis y tiendra le rôle-titre. 

L’adaptation sur grand écran de la série phare des années 1980 «Arabesque» a désormais une date de sortie. Le film porté par l’actrice Jamie Lee Curtis, 67 ans, investira les salles de cinéma le 22 décembre 2027, a annoncé Universal, rapporte la presse américaine. 

L’actrice oscarisée en 2023 pour «Everything Everywhere All at Once», également lauréate d’un Golden Globe pour «True Lies», d’un Bafta pour «Un Fauteuil pour deux» et dernièrement d’un Emmy Award pour sa participation à la série «The Bear : sur place ou à emporter» y reprendra le rôle tenu sur le petit écran par l'inoubliable Angela Lansbury

Elle y campera Jessica Fletcher, romancière policière et détective amateur, sous la houlette du réalisateur Jason Moore («Pitch Perfect», «Sisters», «Shotgun Wedding»). Pour l’heure, l’intrigue de ce remake cinématographique reste encore gardé sous cloche. Le script a été confié à Lauren Schuker Blum et Rebecca Angelo, scénaristes de «Dumb Money».

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Série devenue culte, «Arabesque» a été diffusée durant plus d’une décennie entre 1984 et 1996, décrochant au fil de ses plus de 260 épisodes répartis sur douze saisons plusieurs prix. Elle avait notamment remporté à deux reprises le Golden Globe de la meilleure série dramatique en 1985 et 1986. 

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