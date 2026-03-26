Harry Potter : la date de diffusion de la série enfin dévoilée

HBO a dévoilé la première bande-annonce de la série «Harry Potter», annonçant au passage sa date de sortie. Le compte à rebours pour les fans a commencé.

Ça se précise. Après des mois de teasing et de multiples annonces de casting, la très attendue série HBO Harry Potter se dévoile. La première bande-annonce a été révélée mercredi 25 mars. D'emblée ces images mettent en scène le comédien Dominic McLaughlin dans le costume du célèbre magicien face à sa tante Pétunia, campée par Bel Powley.

«Je te l’ai dit. Tu es un garçon normal. Et tu vas commencer par te comporter comme l’un d’entre eux. Tu penses que tu as quelque chose de spécial. Il n’y a rien de spécial», peut-on entendre l’actrice déclarer à l’écran, face au jeune acteur, qui reprend le rôle tenu par Daniel Radcliffe, 25 ans après la sortie du premier long métrage.

Fidèle à l’esprit du premier long métrage, on y voit notamment le jeune Harry Potter recevoir une convocation pour Poudlard, échanger quelques mots dans le métro londonien avec Hagrid, incarné par l’acteur Nick Frost, avant de rejoindre la célèbre école de sorciers, dont les décors sont toujours aussi somptueux. L’occasion également de découvrir en action les jeunes acteurs Arabella Stanton et Alastair Stout dans le costume d'Hermione Granger et de Ron Weasley, mais aussi John Lithgow dans celui d'Albus Dumbledore, Janet McTeer dans celui de Minerva McGonagall, Paapa Essiedu - dont c'est ici le premier aperçu - dans celui de Severus Rogue ou encore Lox Pratt dans celui de Drago Malefoy.

Une date de sortie pour Noël

En marge de cette séquence aux images léchées, HBO en a profité pour annoncer la date de sortie de la série, fin décembre, à l’occasion des fêtes de Noël. «Une nouvelle ère commence à Poudlard. La série originale HBO Harry Potter à l'école des sorciers sera diffusée pour la première fois à Noël», a noté la chaîne, révélant également le nom de cette saison 1, baptisée «Harry Potter à l'école des sorciers», comme le premier volet de la franchise cinématographique.

Adaptée des romans de J.K. Rowling, qui endosse également le rôle de productrice exécutive, la série sera diffusée sur HBO et HBO Max. Ce premier volet sera normalement suivi de six autres saisons. Chacun des sept tomes devant ainsi faire l’objet d’une adaptation.