Mort de Loana : qui est sa fille Mindy qu’elle avait placée à la DDASS ?

Loana a été retrouvée sans vie mercredi à son domicile de Nice à l’âge de 48 ans. La star de téléréalité laisse derrière elle une fille, Mindy, aujourd’hui âgée de 28 ans, placée à la DDASS bébé avant que la star ne tente de renouer avec elle sans succès.

Des relations compliquées. Star de la téléréalité, Loana, décédée à l'âge de 48 ans dans des circonstances encore méconnues, était également mère d’une fille Mindy, avec qui elle a entretenu une relation difficile. Tombée enceinte à l’âge de 19 ans, devenue mère à 20 ans, Loana n’a quasiment pas connu sa fille unique, aujourd’hui âgée de 28 ans.

Fruit d’une relation instable et enfant «accidentel», comme Loana l’avait elle-même expliqué, Mindy a vu le jour en 1998. Après avoir un temps envisagé de faire adopter le bébé, Loana prend finalement la décision de placer la petite à la DDASS, faute de pouvoir subvenir à ses besoins. «Le moment le plus horrible de (sa) vie», confiait-elle en 2021 dans le documentaire «Une lofteuse up and down» diffusé sur C8. Si à l’époque elle garde l’espoir de pouvoir récupérer la petite lorsque sa situation financière se sera améliorée, la vie en décidera autrement.

Mindy confiée à son père biologique

Quelques années plus tard la garde de la fillette est officiellement confiée à son père biologique, après que ce dernier a appris en 2001 l’existence de l’enfant qu’il croyait mort-né, comme lui avait rapporté Loana en 1998.

C’est finalement près de son père que Mindy fera sa vie entretenant peu de contact avec sa mère, préférant, contrairement à Loana, rester loin de la lumière des projecteurs. La jeune fille ne donnera qu’une seule interview en 2016, au magazine Closer.

Un choix que la vedette de téléréalité a respecté. «Elle souhaite vivre une vie normale, calme et sereine. Je respecte son souhait, je le comprends», avait ainsi posté Loana en 2019 sur ses réseaux à l’occasion de la fête des mères. Un rôle qu’elle n’aura pas tenu comme elle l’aurait désiré, sa fille ne souhaitant pas renouer le contact.

Devenue maman à son tour à l’âge de 20 ans, Mindy n’avait pas souhaité que Loana rencontre sa petite fille avait ainsi raconté la star il y a quelques temps sur le plateau de Cyril Hanouna. Reste à savoir si la trentenaire participera aux obsèques de sa maman.