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Mort de Loana : qui est sa fille Mindy qu’elle avait placée à la DDASS ?

Loana, ici en 2003, était devenue mère en 1998. [STEPHANE DE SAKUTIN / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Loana a été retrouvée sans vie mercredi à son domicile de Nice à l’âge de 48 ans. La star de téléréalité laisse derrière elle une fille, Mindy, aujourd’hui âgée de 28 ans, placée à la DDASS bébé avant que la star ne tente de renouer avec elle sans succès. 

Des relations compliquées. Star de la téléréalité, Loana, décédée à l'âge de 48 ans dans des circonstances encore méconnues, était également mère d’une fille Mindy, avec qui elle a entretenu une relation difficile. Tombée enceinte à l’âge de 19 ans, devenue mère à 20 ans, Loana n’a quasiment pas connu sa fille unique, aujourd’hui âgée de 28 ans. 

Fruit d’une relation instable et enfant «accidentel», comme Loana l’avait elle-même expliqué, Mindy a vu le jour en 1998. Après avoir un temps envisagé de faire adopter le bébé, Loana prend finalement la décision de placer la petite à la DDASS, faute de pouvoir subvenir à ses besoins. «Le moment le plus horrible de (sa) vie», confiait-elle en 2021 dans le documentaire «Une lofteuse up and down» diffusé sur C8. Si à l’époque elle garde l’espoir de pouvoir récupérer la petite lorsque sa situation financière se sera améliorée, la vie en décidera autrement. 

Mindy confiée à son père biologique

Quelques années plus tard la garde de la fillette est officiellement confiée à son père biologique, après que ce dernier a appris en 2001 l’existence de l’enfant qu’il croyait mort-né, comme lui avait rapporté Loana en 1998. 

C’est finalement près de son père que Mindy fera sa vie entretenant peu de contact avec sa mère, préférant, contrairement à Loana, rester loin de la lumière des projecteurs. La jeune fille ne donnera qu’une seule interview en 2016, au magazine Closer. 

Un choix que la vedette de téléréalité a respecté. «Elle souhaite vivre une vie normale, calme et sereine. Je respecte son souhait, je le comprends», avait ainsi posté Loana en 2019 sur ses réseaux à l’occasion de la fête des mères. Un rôle qu’elle n’aura pas tenu comme elle l’aurait désiré, sa fille ne souhaitant pas renouer le contact. 

Sur le même sujet «Ton départ me laisse sans voix» : Steevy Boulay réagit avec émotion au décès de Loana Lire

Devenue maman à son tour à l’âge de 20 ans, Mindy n’avait pas souhaité que Loana rencontre sa petite fille avait ainsi raconté la star il y a quelques temps sur le plateau de Cyril Hanouna. Reste à savoir si la trentenaire participera aux obsèques de sa maman

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