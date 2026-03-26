«Ton départ me laisse sans voix» : Steevy Boulay réagit avec émotion au décès de Loana

Tard dans la soirée, Steevy Boulay a partagé sa tristesse après l’annonce du décès de Loana à l’âge de 48 ans, retrouvée sans vie à son domicile de Nice.

Un touchant hommage. Steevy Boulay a tenu à célébrer la mémoire de Loana Petrucciani, avec qui il avait été propulsé sous le feu des projecteurs en 2001 en participant à la première émission du «Loft». Très proches durant l'émission, les deux participants étaient restés amis.

«Ton départ ailleurs, si soudain, me laisse sans voix, la gorge nouée et les yeux inondés. (…) Tu es une part de moi et je suis une part de toi», a réagi sur Instagram le chroniqueur des «Grosses Têtes» également devenu comédien.

Confiant être «énormément touché», il s’est remémoré cette aventure «hors norme» qui les a fait basculer de «l’anonymat à la célébrité» et réaliser leurs «rêves les plus fous», «un rêve éveillé intense». Ensemble, les deux amis avaient notamment défilé pour Jean Paul Gaultier, a rappelé Steevy Boulay, en marge de deux clichés le montrant au côté de Loana Petrucciani peu de temps après la sortie de «Loft Story» et plus récemment. «Tu étais une star», a-t-il souligné, avant d’évoquer les heures sombres qu’a traversées la gagnante du Loft.

«Tu as tout donné»

«Et puis, je t’ai vue tomber, te redresser, te battre, lutter, céder… Tu as tout donné, jusqu’au bout», a poursuivi le quadragénaire se remémorant les moments difficiles vécus par Loana, qui a été confrontée par la suite à des problèmes de drogues, de dépressions et fait plusieurs tentatives de suicide.

«Le temps est au repos, maintenant. Je te laisse rejoindre le firmament. Mon cœur, lui, reste lourd, définitivement marqué par toi, Loana. Ton ami, pour toujours», a conclu Steevy Boulay.

Le décès de Loana a fait réagir nombre de personnalités hier soir. Parmi eux, tous ceux qui l’ont côtoyée dans le cadre de l’émission «Loft story», de Benjamin Castaldi, qui avait présenté le programme, à Alexia Laroche-Joubert, qui avait produit cette première émission de téléréalité en France, en passant par Laure Delattre et Jean-Edouard Lipa, candidats du programme avec Loana.

Une enquête a été ouverte hier après l’annonce de son décès alors que le corps de Loana a été retrouvé sans vie mercredi 25 mars à son domicile de Nice.