Eurovision 2026 : voici les 3 pays favoris selon les bookmakers

Depuis la révélation des 35 chansons en compétition le 11 mars dernier, les pronostics autour de l’Eurovision 2026 s’intensifient. À quelques heures de la finale organisée ce samedi soir à Vienne (Autriche), les bookmakers ont déjà désigné leurs favoris pour remporter cette 70ᵉ édition.

Le grand jour est arrivé. Ce samedi soir se tiendra la finale de la 70ᵉ édition du concours de l'Eurovision, à Vienne en Autriche. Depuis quelques mois, les bookmakers ont lancé leurs pronostics, et la France figure dans le top 10.

Pour cette édition, la Finlande est largement donnée en tête avec 41% de chances de gagner selon les paris des bookmakers. L'Australie est à la seconde place des bookmakers à 21% et la Grèce est en troisième place du classement à 8%. La France, quant à elle, est en neuvième position avec 2%.

La chanteuse Monroe pour la France

Évidemment, ces pourcentages changent très régulièrement, presque à chaque heure. Mais le classement global, lui, varie peu. Depuis plusieurs jours, les Finlandais Linda Lampenius et Pete Parkkonen sont en haut du classement. Ils interpréteront «Liekinheitin». Lui au chant, elle au violon, c'est un mélange des genres qui a fait triompher le dernier vainqueur de l’Eurovision : JJ en 2025.

Côté français, la jeune chanteuse Monroe interprétera sa chanson «Regarde !». Âgée de seulement 17 ans, elle est également bien placée pour succéder à l'Autrichien, JJ. Mais rien n’est joué.

Pour rappel, Monroe est directement qualifiée en finale car la France fait partie du Big Five, ce groupe de cinq pays qui contribuent le plus financièrement à l’organisation de l’Eurovision et qui sont donc qualifiés pour la finale. C’est aussi le cas du Royaume-Uni, de l’Allemagne et de l’Italie. L’Espagne en fait partie mais ne participe pas à l’édition 2026. L’Autriche, organisateur du concours cette année, est également déjà qualifiée pour la finale.

Pour suivre le classement en temps réel selon l'évolution des paris, il suffit de se rendre sur le site Eurovision World. Rendez-vous ce soir pour suivre la grande finale.