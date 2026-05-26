The Pitt : Jane Kaczmarek félicite la fille de Bryan Cranston pour son succès dans la série

Jane Kaczmarek s’est exprimée sur le succès rencontré par Taylor Dearden, la fille de Bryan Cranston, au générique de la série médicale «The Pitt».

Le témoin des années qui passent. C’est dans une interview avec le site américain PEOPLE que Jane Kaczmarek a partagé son enthousiasme devant le succès rencontré par Taylor Deardon, la fille de Bryan Cranston qu’elle a côtoyé pendant des années sur le tournage de «Malcolm», quand celle-ci n’était qu’une enfant de 6 ans.

«Quand nous avons commencé Malcolm, j’étais enceinte de mon deuxième enfant, et la fille de Bryan, qui connaît actuellement un énorme succès, avait 6 ans», a souligné l’interprète de Lois dans la célèbre sitcom, en référence au rôle de la jeune comédienne dans la série médicale «The Pitt» sur la chaîne américaine HBO.

«Je me souviens d’elle enfant. Je me rappelle d’avoir demandé à Bryan ce que cela faisait d’avoir une fille aussi mature. Je jouais dans une pièce au théâtre, et elle était employée comme placeuse. Elle suivait des études à l’université d’USC», poursuit-elle.

«Elle a travaillé, passé des auditions, en espérant réussir, et elle a été bien élevée. Donc après s’être investie et fourni tous les efforts, et tout le reste, en plus d’avoir un vrai talent, de la voir s’élever comme elle le fait est vraiment réjouissant. C’est un peu comme mon propre enfant», ajoute-t-elle.

Bryan Cranston n’est pas le dernier à se réjouir du succès de sa fille dans la série «The Pitt». En 2025, il avait confié à l’Associated Press qu’il ne connaissait rien de plus gratifiant que de voir son enfant réussir. «Personne ne peut me convaincre du contraire», avait-il insisté. «C'est une personne travailleuse. Elle a grandi dans ce milieu, c'est dans son ADN. Elle est là pour les bonnes raisons, et elle adore ça», avait-il ajouté.