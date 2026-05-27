«Dutton Ranch» : la série dérivée de «Yellowstone» fait un démarrage record

Selon les chiffres dévoilés par Paramount+, les deux premiers épisodes de «Dutton Ranch» - la nouvelle série dérivée de «Yellowstone» - ont réuni plus de 12,9 millions de téléspectateurs sur les sept premiers jours de leur mise en ligne. Un record pour la plate-forme de streaming.

Retour aux affaires. Les téléspectateurs de Paramount+ se sont rués sur les deux premiers épisodes de «Dutton Ranch», la nouvelle série dérivée de «Yellowstone» lancée le 15 mai dernier sur la plate-forme de streaming, au point d’établir un record historique.

Plus de 12,9 millions d’abonnés ont suivi les aventures de Beth, la fille de John Dutton, le personnage incarné par Kevin Costner dans la série originale, et Rip Wheeler qui, après la perte de leur troupeau dans un incendie dans le Montana, sont partis s’installer au Texas, à Rio Paloma, pour prendre un nouveau départ. Sur place, ils vont être confrontés à la pression imposée par la famille Jackson, qui règne en maître dans la région avec son ranch, le Ten Petal. Et qui ne voit pas leur arrivée d’un bon œil.

Le précédent record était détenu par la série «MobLand» qui, à son lancement au printemps 2025, avait réuni plus de 8,8 millions de téléspectateurs. À noter que la fiction pourrait se séparer de son acteur principal, Tom Hardy, après plusieurs incidents survenus sur le tournage de la saison 2. Le casting peut également compter sur les présences de Pierce Brosnan, Helen Mirren, Paddy Considine et Joanne Froggatt.