The Mandalorian & Grogu : Jon Favreau donne des indications sur la suite de leurs aventures

Le réalisateur du film «The Mandalorian & Grogu», Jon Favreau, assure avoir de nombreuses idées sur la suite des aventures du célèbre duo au sein de l’univers Star Wars.

De la suite dans les idées. Après trois saisons sur Disney+, Mando et Bébé Yoda sont actuellement à l’affiche du film «The Mandalorian & Grogu», dans lequel ils poursuivent leurs aventures dans la galaxie Star Wars, avec une mission à haut risque les menant à la rencontre de Rotta The Hutt, le fils de Jabba.

Le réalisateur Jon Favreau a profité d’un entretien avec le site américain Entertainment Weekly pour évoquer le futur du duo alors que la série est pour le moment à l’arrêt, le quatrième chapitre n’ayant pas été officiellement commandé par la plate-forme de streaming de la marque aux grandes oreilles, et que le long métrage n’a pas enregistré le succès escompté.

«J'envisage la chose de manière créative, et pour moi, c'est comme un jardin ou une serre avec toutes ces intrigues et ces personnages différents», explique le metteur en scène. «Je vois du potentiel dans chacun d'eux, car ces histoires ont pris leur propre envol, et j'adore l'évolution de ces personnages. J'aime aussi imaginer la suite de leur histoire», assure-t-il, avant de souligner que Mando et Grogu pourraient à l’avenir se retrouver intégrés dans les plans narratifs de Dave Filoni, et pourquoi pas projeter dans les récits d’autres personnages tels qu’Ahsoka, dont la saison 2 est attendue prochainement sur Disney+.

«Je pense que Dave prend de nombreuses décisions stratégiques de haut niveau auxquelles cela s'intégrera, mais de mon point de vue, j'ai beaucoup de notes et d'idées sur la direction que pourraient prendre les choses dans ce petit microcosme de Star Wars», ajoute Jon Favreau à propos du chasseur de primes et de son protégé, dont l’avenir semble assuré au sein de la galaxie Star Wars.