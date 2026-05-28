Céline Dion : une série télévisée retraçant la jeunesse de la chanteuse et de sa famille en préparation

Une série sur l’enfance de Céline Dion est en préparation, annonce ce 28 mai le magazine Deadline. Il s'agit du premier projet de série télévisée officiellement soutenu par des membres de la famille Dion, qui vont eux-même l'écrire et la produire.

La chanteuse de «My Heart Will Go On» poursuit son grand retour sur le devant de la scène. Après la sortie d'un nouveau single et bientôt des concerts, c'est maintenant une série télévisée qui est annoncée.

Le programme retracera la jeunesse de Céline Dion et de sa famille, a annoncé ce jeudi Deadline. «Growing Up Dion» [titre provisoire], première adaptation dramatisée de son enfance officiellement soutenue par la famille, indique le média, sera produite par son frère Jacques Dion d’après le livre «Dion, A Family Saga», écrit par son neveu Jimmy Dion. Zoë Green («Sirens», «Carnival Row») en sera la showrunner.

Deadline précise que la série reviendra sur «l'enfance de Céline Dion au Québec et ses années de formation au sein d'une famille modeste et emplie de musique. C'est là que sa relation avec sa mère Thérèse et les liens étroits qui unissaient ses quatorze frères et sœurs ont façonné son ascension vers la célébrité internationale».

Un casting encore inconnu

Jacques Dion a déclaré : «Cette série représente quelque chose de profondément important pour notre famille, car elle capture l'esprit, les épreuves et l'amour qui ont marqué notre enfance. Nous sommes fiers de pouvoir enfin partager cette histoire avec le monde d'une manière qui nous ressemble vraiment.»

Pour l’heure, le casting n’a pas encore été dévoilé. Trois actrices ont déjà campé la star, Valérie Lemercier dans «Aline» (2021), Christine Ghawi dans «Céline (2008)», et Marla Mindelle dans une comédie musicale de Broadway.

Une nouvelle qui arrive deux ans après son apparition triomphale à la Tour Eiffel lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024, apparition qui a sonné comme une victoire sur la maladie après d’âpres années loin des projecteurs à lutter contre les symptômes du syndrome de l’homme raide (lutte qu'elle avait retracée dans le documentaire de 2024 «I Am : Céline Dion» de Prime Video). La star a par ailleurs récemment dévoilée «Dansons», un titre écrit par Jean-Jacques Goldman, et sera aussi bientôt de retour sur scène avec une résidence à la Défense Arena.