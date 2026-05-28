Miss Univers : la France se retire du concours

La Société Miss France annonce ce jeudi qu’elle renonce à l’édition 2026 du concours Miss Univers, qui doit se tenir à Porto Rico.

La grande pagaille de l’édition précédente a échaudé la Société Miss France. Cette dernière fait ce jeudi savoir qu'elle a pris la décision de ne pas envoyer de candidate concourir à Miss Univers cette année.

«Cette décision s’inscrit dans une volonté de rester fidèle à l'identité, aux engagements et aux valeurs du concours Miss France, qui, à ce stade, ne sont plus en adéquation avec l’évolution et les orientations récentes du concours international, suite notamment aux nombreux dysfonctionnements de l’édition 2025», annonce la Société Miss France dans un communiqué.

Quid de 2027 ? «La participation à Miss Univers a toujours représenté un moment fort et une belle opportunité de faire rayonner la France à l’international. Cependant, notre responsabilité est de garantir la fidélité et l'intégrité à nos valeurs et à l’identité du concours Miss France. La décision prise aujourd’hui s’inscrit dans cette exigence. Nous resterons attentifs aux évolutions futures», a indiqué le président de la Société Miss France Frédéric Gilbert.

Couacs en pagaille

De nombreux couacs avaient émaillé l’événement l'an dernier, avec la démission d'un juge et des accusations de tricherie. Le 21 novembre 2025 c’est Miss Mexique, Fatima Bosch, qui avait été sacrée Miss Univers 2025, en Thaïlande, après avoir été la cible de critiques publiques, qui avaient été jusqu'à susciter l'indignation de la présidente du Mexique.

Lors d'une réunion de préparation filmée, l'animateur de Miss Univers, Nawat Itsaragrisil, avait qualifié d'«idiote» la participante, après lui avoir notamment reproché de ne pas avoir publié sur ses réseaux sociaux une vidéo promotionnelle sur la Thaïlande, pays hôte de la compétition.

Furieuse, Miss Mexique avait quitté la salle, suivie d'autres candidates. «Ce que votre directeur a fait est irrespectueux : il m'a traitée d'idiote», s'était indignée Fatima Bosch devant la presse. «Le monde doit être témoin de cela, car nous sommes des femmes indépendantes et cet espace nous permet de faire entendre notre voix», avait-elle ajouté.

Accusations de tricheries

L'incident avait fait réagir la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, qui avait déclaré souhaiter «rendre hommage» à la miss pour sa réaction, «un exemple de la manière dont nous, les femmes, devons nous exprimer» face aux agressions. L'animateur avait ensuite présenté ses excuses.

L’édition 2025 du concours Miss Univers, marquée également par la violente chute sur scène de Gabrielle Henry, Miss Jamaïque, qui avait été hospitalisée plusieurs jours avec de graves blessures, avait par ailleurs été frappée par des accusations de tricheries.

Le musicien franco-libanais Omar Harfouch avait claqué la porte du comité de sélection, assurant que le top 30 de la compétition avait été déterminé par un «vote secret» avant même son arrivée.

Les propriétaires du concours de beauté, qui ont vivement contesté ces allégations, ont été en outre, visés par des accusations de fraude et de trafic d'armes. Une semaine après le concours, le parquet fédéral du Mexique avait annoncé que le copropriétaire du concours, l'homme d'affaires mexicain Raul Rocha Cantu, faisait l'objet d'une enquête notamment pour trafic d'armes. Un tribunal thaïlandais avait en parallèle émis un mandat d'arrêt contre la copropriétaire du concours, la femme d'affaires Anne Jakapong Jakrajutatip, pour une fraude présumée d'une valeur de 930.000 dollars.

Pour mémoire, la compétition Miss Univers était auparavant détenue par le président américain Donald Trump. Le groupe JKN Global d'Anne Jakapong Jakrajutatip l'a achetée pour 20 millions de dollars en 2022, avant d'en céder la moitié au groupe Legacy Holding USA de Raul Rocha Cantu, pour 16 millions de dollars.

L’année dernière, Ève Gilles, la représentante tricolore, avait fini au pied du Top 12. Les regards se braquent désormais vers Indira Ampiot, Miss France 2023, qui défendra les couleurs de la France en septembre prochain au concours Miss Monde.