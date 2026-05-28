MobLand : Tom Hardy aurait eu une attitude irrespectueuse durant le tournage de la saison 2

Tom Hardy aurait eu un comportement déplacé à l’égard de l’équipe sur le tournage de la saison 2 de «MobLand», refusant notamment de sortir de sa loge pendant des heures. Une révélation qui intervient alors que l’acteur aurait été renvoyé de la série.

Les langues se délient. Alors que Tom Hardy aurait été renvoyé de la série «MobLand», dont la production de la saison 2 est désormais achevée, le comportement de l’acteur a été pointé du doigt.

Selon les informations de The Hollywood Reporter, l’acteur de 48 ans aurait eu une attitude déplorable lors du tournage de cette seconde saison. C’est ce qu’a confié une source au magazine, assurant que l’acteur «refusait de sortir de sa loge pendant des heures». «Il faisait attendre toute l'équipe, ce qui est un abus de pouvoir. Faire attendre Pierce Brosnan, Helen Mirren et d'autres, c'est du suicide professionnel.», poursuit cette source.

La troisième saison pas encore confirmée

Pourtant, selon le magazine le sort de l’acteur ne serait pas encore scellé et son éviction est encore incertaine. La série attend pour l’heure de savoir si elle est officiellement renouvelée pour une troisième saison. Si tel était le cas le tournage devrait être lancé en septembre prochain.

Ce nouveau témoignage intervient après que des tensions entre l’acteur, la production et ses co-stars ont déjà été évoquées. Il y a cinq mois, des sources proches de la production faisaient déjà état de relations «extrêmement tendues» entre l’acteur et sa co-star Helen Mirren auprès du Daily Mail. L’acteur se serait par ailleurs confronté à la production, demandant à modifier des dialogues et n’appréciant pas de voir «MobLand» devenir une série chorale, selon le média Puck.

Pour l’heure, la date de sortie de la saison 2 n’a pas encore été officiellement annoncée. La série raconte l'histoire de la famille Harrigan à la tête du crime organisé et leur homme de main, Harry Da Souza, campé par Tom Hardy.