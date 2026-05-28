Nicolas Cage a officiellement changé de nom

L’acteur Nicolas Cage, né Coppola et membre de la famille de Francis Ford Coppola, a confié avoir officiellement changé son célèbre patronyme pour son nom de scène.

Neveu de Francis Ford Coppola, l'acteur Nicolas Cage, dont le vrai nom était jusqu’à récemment Nicolas Kim Coppola, a révélé avoir officiellement abandonné le nom du célèbre cinéaste. A l’occasion d’une interview accordée à Variety alors qu’il est à l’affiche de la série «Spider-Noir» sur Amazon Prime, la star a ainsi déclaré avoir «changé de nom légalement l'année dernière».

«Je suis Nick Cage dans la vie, et je suis Nick Cage à l'écran», a expliqué l'acteur de 62 ans. Une décision qu'il a justifiée par son envie d'exister par lui-même plutôt que par filiation. «Mieux vaut être le patriarche de sa propre petite famille que le cousin farfelu en marge de celle des autres, alors j'ai décidé d'assumer et d'être "Cage"», poursuit l’acteur dont le père Auguste Coppola, n’était autre que le frère de Francis Ford Coppola.

Un pseudonyme inspiré des comics et de James Dean

L’occasion également pour la star de revenir sur le choix de son nom de scène, Nicolas Cage. «"Cage" est un nom que j'aimais bien croiser dans les comics — je trouvais qu'il avait une belle allure — et j'ai grandi dans une famille très avant-gardiste et artistique, où l'on parlait souvent de John Cage et de ses compositions expérimentales», a-t-il expliqué. Il souhaitait également jeter son dévolu sur un pseudonyme efficace. «Je cherchais un nom comme "James Dean" ; quelque chose de court et simple», a fait savoir la star, partageant par ailleurs une anecdote sur l’orthographe «à la française» de son prénom, ce qui lui cause régulièrement quelques désagréments.

«Je me suis dit que je garderais "Nicolas", car mon père m'a appelé Nicolas — à la française, ce qui m'a toujours agacé, car tout le monde ajoute un "h". Je ne sais pas pourquoi il m'a donné l'orthographe française ! Mais il l'a fait», poursuit-il. Quant à savoir s’il faut aujourd’hui l’appeler Nicolas Cage ou Nick Cage, l’acteur ne tranche pas. «Je suis les deux ! Je crois que les gens me connaissent sous les deux noms», a conclu la star.