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À 80, voire 90 ans, ces grands-parents sont devenus des influenceurs tendance

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Sur Internet, il n'y a pas que les jeunes qui cartonnent. Les aînés, qui ont vu les évolutions technologiques défilées, ont également leur place et beaucoup séduisent sur les réseaux sociaux.

Il n'y a pas d'âge pour s'amuser. Les grands-parents n'ont pas loupé le coche pour devenir influenceurs. Souvent en tandem avec leurs petits-enfants, ces nouvelles stars d'internet ont du succès sur TikTok et Instagram. 

Conseil pour faire regretter son ex à l'Ephad, danses ou encore mise en scène avec leurs petits-enfants, plusieurs de nos de aînés ont passé le cap en se filmant dans leur quotidien.

Ces «grandfluenceurs», comme on les surnomme, sont soutenus par des milliers de personnes sur les réseaux sociaux et beaucoup sont devenus les stars des plus jeunes. «Ce phénomène est apparu pendant la période Covid et va clairement continuer», affirme auprès de CNEWS l'enseignant à Sciences Po Paris Fabrice Epelboin. 

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Voir ces grands-parents en pleine forme donne à certains l'envie d'être à la retraite, tandis que d'autres y voient aussi une solution pour conserver du lien social en interagissant avec leur audience. De quoi retrouver une seconde jeunesse.

influencegrands-parentsTikTok

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