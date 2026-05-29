Un défilé de mode de robots humanoïdes à Séoul (vidéo)

Des robots humanoïdes ont défilé ce 28 mai sur les podiums à Séoul (Corée du Sud).

Humains et humanoïdes en tenues assorties. Séoul a ce jeudi accueilli un défilé de mode de robots. Quatre humanoïdes de la taille d'enfants sont montés sur scène affublés de vêtements amples.

La société «enter-tech» (alliant divertissement et technologie) organisatrice de l’événement, Galaxy Corporation (qui gère par ailleurs la superstar G-Dragon, ainsi que Taemin du groupe Shinee et l'acteur Song Kang-ho, connu pour son rôle de père dans «Parasite»), déclare que l’installation visait à poser la question suivante : «Comment les humains et les robots peuvent-ils coexister ?»

«Nous avons réalisé que les robots aussi ont besoin de porter des vêtements», a déclaré le PDG Choi Yong-ho. «De même que chaque être humain est unique, nous pensons que chaque robot devrait également être unique.»

@reuters Robots and human models walked the runway in matching outfits in Seoul, as South Korean entertainment technology company Galaxy Corporation staged a "physical AI" fashion show. CEO Choi Yong-ho said the show aimed at imagining a future where humans and robots coexist. #ai#artificialintelligence#fashion#southkorea#technology♬ original sound - Reuters

Bientôt commercialisés

L'entreprise espère lancer la ligne de vêtements sous la marque MACH 33 fin 2026.

Selon l’AFP, les mannequins robots présentés au défilé de mode de Séoul semblaient être des humanoïdes fabriqués par la start-up chinoise Unitree dont le coût est «relativement faible».

Toujours selon l’agence, il ne s’agissait pas de robots mus par intelligence artificielle mais télécommandés ou préprogrammés.

La banque Morgan Stanley prévoit que le monde pourrait compter plus d'un milliard d'humanoïdes d'ici à 2050.