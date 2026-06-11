L'acteur de X-Men Tyler Mane révèle être atteint d'un cancer du sein très rare

Après avoir voulu garder sa maladie secrète, l’acteur Tyler Mane connu pour son rôle dans X-Men a finalement révélé souffrir d’un cancer du sein extrêmement rare chez les hommes.

L’acteur canadien Tyler Mane, 59 ans, a partagé une triste nouvelle sur ses réseaux. Connu pour avoir interprété le super vilain Victor Creed dans «X-Men» en 2000 et «Deadpool & Wolverine» en 2024, le comédien a révélé être atteint d’un cancer du sein extrêmement rare chez les hommes et avoir entamé une chimiothérapie.

«J’ai commencé ma chimio aujourd’hui», a ainsi expliqué Tyler Mane dans une vidéo partagée mardi 9 juin. «Un homme sur 750 sera diagnostiqué avec un cancer du sein au cours de sa vie et je suis l’un d’entre eux», poursuit-il.

Parler pour sensibiliser

Une confession qu’il a d’abord hésitée à partager, avant de se décider à rendre public son cancer pour sensibiliser la gent masculine.

«Je vais être honnête, ma première réaction a été de garder le secret. Mais j'ai découvert que les hommes sont plus susceptibles d'être diagnostiqués à un stade avancé (de la maladie ndlr), car on n'en parle pas et on ne le recherche pas.», a souligné l’artiste, en commentaire de sa séquence vidéo.

Revenant sur son parcours personnel, il a expliqué que «(ses) médecins avaient minimisé le problème». «C'est grâce à l'insistance de ma femme que j’ai pu me faire opérer pour retirer la grosseur.», souligne-t-il, insistant sur l’importance de parler de cette maladie, qui si elle est détectée tôt se soigne très bien, note-t-il.

L’acteur a ainsi demandé à ses followers de partager ce message avant conclure : «Je vais vaincre ce cancer» dans une vidéo le montrant durant sa chimiothérapie.