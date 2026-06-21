La chanteuse Dua Lipa a partagé un florilège de photographies de son second mariage avec Callum Turner, dévoilant sa sublime robe de mariée, signée Chanel.

Une beauté en Chanel. Après un premier mariage intime à Londres fin mai, Dua Lipa et Callum Turner ont célébré une seconde fois leur union en Sicile le premier week-end de juin entouré de leurs amis. Une cérémonie en grande pompe dont la chanteuse a dévoilé samedi plusieurs clichés de sa robe de mariée.

La star de 30 ans a en effet partagé pour la première fois, plus de deux semaines après la cérémonie, la tenue qu’elle portait le jour J. Une sublime robe signée Chanel dont elle a donné un aperçu sur ses réseaux.

Une pièce d'exception

Voile interminable, robe à traîne dos nu, dans ces clichés, la chanteuse pose avec son époux et partage son bonheur avec ses followers. Une publication accompagnée de la mention «Mr &Mrs».

Pièce d’exception, la robe de la maison Chanel, dont Dua Lipa est l’égérie, a nécessité 1.155 heures de travail selon Vogue France. La pièce était ornée de 480.000 perles brodées à la main et 25.000 plumes. Elle était accompagnée d’un voile en tulle de six mètres de long.

Ensemble depuis janvier 2024, le couple avait confirmé ses fiançailles avec l’acteur britannique en juin 2025. Ils ont choisi la superbe la Villa Valguarnera, près de Palerme, aperçue dans la série «The White Lotus» et lieu de décor du «Guépard» de Luchino Visconti, comme cadre idyllique de leur seconde union.