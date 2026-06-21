Fête des pères : Charles III, Céline Dion, Victoria Beckham, les plus touchants messages de célébrités

Plusieurs personnalités publiques ont pris la plume pour célébrer ce dimanche la fête des pères. De Céline Dion à Charles III en passant par Victoria Beckham ou encore Michaël Youn, ils ont fêté leur papa, le père de leurs enfants ou ont témoigné des joies de la paternité.

Charles iii

Le monarque qui célèbre ce dimanche les 44 ans de son fils aîné William a eu une pensée pour son père Philip Mountbatten, décédé le 9 avril 2021, un peu plus d’un an avant son épouse la reine Elizabeth II, disparue le 8 septembre 2022.

Celebrating all Fathers, and thinking of those who wish they could be with their Dads, today.



📷 @gettyimagespic.twitter.com/K3ydueMlq2 — The Royal Family (@RoyalFamily) June 21, 2026

«Célébrant tous les Pères, et pensant à ceux qui souhaitent pouvoir être avec leur Papa, aujourd'hui», a noté Charles III, en marge d’une photographie en présence du sien, il y a de nombreuses années.

Victoria Beckham

En pleine tourmente familiale depuis que leur fils Brooklyn a coupé les ponts avec ses parents qu'il accuse d'avoir ruiné son mariage et de vouloir diriger sa vie, Victoria Beckham a tenu elle aussi à marquer le coup. L’ex-Spice Girl a eu un tendre message à l’attention de son époux. «David, tu es vraiment le meilleur papa», a-t-elle noté sur Instagram. Une publication accompagnée d’une photographie montrant l’ex-footballeur avec ses trois fils, Brooklyn, Roméo, Cruz et sa fille Harper. Ce dernier a d’ailleurs souligné de son côté qu'«être papa est (son) rôle le plus important», avant de déclarer son amour à toute sa tribu.

Céline Dion

La star québécoise de 58 ans a de son côté fêté les «deux hommes extraordinaires qui ont façonné le cours de (sa) vie». Elle a rendu hommage à son père Adhémar, disparu en 2003 «qui a été - et demeurera toujours - mon plus grand admirateur» et son époux René Angelil, décédé en 2016 et père de ses trois enfants.

Michaël Youn

L’acteur Michaël Youn a lui pris la parole pour célébrer les joies que lui ont procuré la paternité. Il a assuré que dans sa vie rien ne lui «a donné plus de joie que d’être père de (ses) enfants», posant tout sourire avec sa fille Seven et son fils Stellar, fruits de son union avec l’actrice Isabelle Funaro.

Cristina Cordula

Du côté du petit écran, Cristina Cordula a, quant à elle, rendu hommage à son défunt père et au rôle capital qu’il a eu dans la vie de l’ex-mannequin, le qualifiant de «boussole», de «conseiller» et d’«ami», assurant penser à lui chaque jour qui passe.

Jean-Luc Reichmann

L’animateur Jean-Luc Reichmann, 65 ans, a lui aussi célébré la mémoire de son père. «Papa, je ne t’oublie pas. Bonne fête à toi», a-t-il noté en marge d’un cliché lumineux de ce dernier.