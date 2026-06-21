Game of Thrones : voici le top 5 des batailles les plus spectaculaires et les plus coûteuses de la saga

La saison 3 de House of the Dragon commence ce dimanche avec la très attendue bataille du Gosier, annoncée comme l'un des épisodes les plus ambitieux jamais produits par HBO. Retour sur les cinq affrontements les plus spectaculaires et les plus coûteux de l'univers de Game of Thrones.

Une bataille navale hors norme, des dragons en pleine guerre et un budget digne d’un blockbuster hollywoodien, la saison 3 de House of the Dragon s’ouvre ce dimanche sur HBO Max (disponible sur MyCanal) avec la très attendue bataille du Gosier, déjà présenté comme l’un des épisodes les plus ambitieux de la saga. L’occasion de revenir sur les batailles les plus spectaculaires qui ont marqué l’univers de Game of Thrones.

La Bataille de Rook's Rest (House of the Dragon, saison 2, épisode 4)

©Capture d'écran YouTube

Une séquence des plus impressionnantes dont la mise en scène cinématographique est digne des plus grands blockbusters. Trois dragons sont impliqués : Meleys, Vhagar et Sunfyre. HBO a dû combiner bataille terrestre, armées, cavaliers, incendies et combat aérien, ce qui en fait sûrement l'un des épisodes les plus coûteux de House of the Dragon.

Si aucun chiffre officiel n'a été communiqué concernant le coût de cet épisode, cette bataille mérite sa place au classement notamment avec un dénouement narratif majeur qui aura fait verser des larmes à plus d'un fan.