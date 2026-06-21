Game of Thrones : voici le top 5 des batailles les plus spectaculaires et les plus coûteuses de la saga

La saison 3 de House of the Dragon commence ce dimanche avec la très attendue bataille du Gosier, annoncée comme l'un des épisodes les plus ambitieux jamais produits par HBO. Retour sur les cinq affrontements les plus spectaculaires et les plus coûteux de l'univers de Game of Thrones.
Une bataille navale hors norme, des dragons en pleine guerre et un budget digne d’un blockbuster hollywoodien, la saison 3 de House of the Dragon s’ouvre ce dimanche sur HBO Max (disponible sur MyCanal) avec la très attendue bataille du Gosier, déjà présenté comme l’un des épisodes les plus ambitieux de la saga. L’occasion de revenir sur les batailles les plus spectaculaires qui ont marqué l’univers de Game of Thrones.
La Bataille de Rook's Rest (House of the Dragon, saison 2, épisode 4)
Une séquence des plus impressionnantes dont la mise en scène cinématographique est digne des plus grands blockbusters. Trois dragons sont impliqués : Meleys, Vhagar et Sunfyre. HBO a dû combiner bataille terrestre, armées, cavaliers, incendies et combat aérien, ce qui en fait sûrement l'un des épisodes les plus coûteux de House of the Dragon.
Si aucun chiffre officiel n'a été communiqué concernant le coût de cet épisode, cette bataille mérite sa place au classement notamment avec un dénouement narratif majeur qui aura fait verser des larmes à plus d'un fan.
La Bataille de la Néra (Game of Thrones, saison 2, épisode 9)
Avant les dragons et les budgets colossaux, il y a eu la bataille de la Néra, diffusée en 2012. HBO avait dépensé 8 millions de dollars pour adapter cette bataille navale autour de Port-Réal, un record à l’époque. Une séquence époustouflante rendue célèbre par l’explosion du feu grégeois.
Elle mérite sa quatrième place parce qu’elle a ouvert la voie aux autres grandes batailles télévisées de la saga.
La Bataille du Gosier (House of the Dragon, saison 3, épisode 1)
C'est l'un des affrontements les plus attendus de la Danse des Dragons. Dans les romans de George R.R. Martin, elle est décrite comme «l’une des batailles navales les plus sanglantes de l’histoire de Westeros». Dragons, centaines de navires et enjeux décisifs pour les Targaryen... Beaucoup la considèrent comme la future «Bataille des Bâtards» de House of the Dragon. Les médias américains évoquent déjà l'une des plus grosses séquences jamais produites par HBO dans cet univers.
Le Figaro qui a pu assister au tournage de la séquence a déclaré qu’elle avait nécessitée 30 jours de tournage pour seulement 20 minutes d’écran et mobilisée quatre sociétés de production d’effets spéciaux pendant dix mois. L’interprète de Corlys Velaryon, Steve Toussaint, promet «un moment de bravoure audiovisuel historique et inédit».
On la place d'ores et déjà à la troisième place parce que son budget et son ampleur semblent dépasser tout ce qui a été vu dans les deux premières saisons.
La Longue Nuit / Bataille de Winterfell (Game of Thrones, saison 8, épisode 3)
L'affrontement final contre le Roi de la Nuit reste la plus grande bataille jamais filmée pour la série. Tournée de nuit pendant plusieurs semaines, elle mobilise quasiment tous les personnages principaux, dragons y compris. Au total, 750 acteurs réunis et un budget colossal de 15 millions de dollars d’après le journal espagnol El Pais, qui estime qu’avec ce moment de bravoure hors norme «la série télévisée est entrée dans l’histoire».
On la place deuxième pour son ampleur logistique et son ambition visuelle, même si la fin a divisé les fans.
La Bataille des Bâtards (Game of Thrones, saison 6, épisode 9)
C'est probablement la bataille la plus emblématique de toute la franchise. Elle fêtait d’ailleurs ses 10 ans ce vendredi 19 juin. Jon Snow affronte Ramsay Bolton devant Winterfell dans une séquence qui a mobilisé plus de 600 membres d'équipe, 500 figurants, des dizaines de chevaux et près d'un mois de tournage. Son coût est estimé à plus de 10 millions de dollars pour un seul épisode. Une bataille épique qui a changé les standards de la télévision.
D’autres batailles marquantes auraient très bien pu figurer dans ce classement. On pense à la bataille de Durlieu, qui montre l’attaque des Marcheurs Blancs contre le camp sauvageon, l’attaque des Dothrakis avec Daenerys et son dragon face à l’armée Lannister, la prise de Port-Réal par la Mère des Dragons ou encore la bataille du Mur et celle de Meereen.