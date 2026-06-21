L'ancienne Miss France Amandine Petit s'est mariée à son compagnon ce samedi

Amandine Petit, Miss France 2021, a dit «oui» à son compagnon Julien Georges hier, partageant son bonheur sur ses réseaux.

Amandine Petit a annoncé la bonne nouvelle. Plutôt discrète sur sa vie privée, l’ex-reine de beauté 2021 a épousé hier son compagnon Julien Georges, a-t-elle révélé sur Instagram. «J’ai dit oui à mon meilleur ami», a publié la jeune femme de 28 ans, partageant une vidéo de la cérémonie, où on la voit sortir de l’église sous un jet de pétales dans une sublime robe dos nu intégralement brodée.

Un amour de jeunesse

«Faites attention à côté de qui vous vous asseyez sur les bancs de l’école», a noté l’ex- Miss France en marge de sa publication, soulignant qu’elle connaît son époux depuis de nombreuses années. Un amour qu’elle expose désormais au grand jour après avoir longtemps cultivé la discrétion faisant sien l’adage «pour être heureux, vivons cachés».

Une annonce qui a ravi plusieurs Miss. Sylvie Tellier, ancienne directrice de la société Miss France, n’a pas manqué de se réjouir pour Amandine Petit. «Beaucoup d’amour à vous deux», a-t-elle noté. Et elle n'est pas la seule à avoir pris la plume. Vaimalama Chaves, Miss France 2019, Marine Lhorphelin, sacrée en 2013, ou encore Eve Gilles, élue en 2024, ont également tenu à féliciter la jeune femme.

Un autre membre de sa famille cette fois s’est montré particulièrement ému, comme l’a révélé Amandine Petit, partageant une vidéo de son père au bord des larmes alors qu'il découvre sa fille en tenue de mariée. Elle lui a d’ailleurs rendu hommage : «Pour toujours et à jamais le premier homme de ma vie», a noté la jeune femme.

Amandine Petit avait annoncé ses fiançailles en juillet 2025, affichant sa bague de circonstance et le doux moment que lui avait concocté son futur époux, lui offrant un dîner romantique en pleine nature. Elle avait également dévoilé les coulisses de son enterrement de vie de jeune fille en mai dernier, avant de faire donc ce week-end le grand saut.