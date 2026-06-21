«Le meilleur père au monde» : ce tendre message adressé au Prince William par sa famille pour son anniversaire et la fête des pères

Charlotte, George et Louis ont tenu à célébrer leur papa ce jeudi 21 juin, à l’occasion de son 44e anniversaire et de la fête des pères.

Une famille unie. Le prince William fête ce dimanche ses 44 ans, date anniversaire qui coïncide avec la fête des pères. L’occasion pour ses trois enfants et son épouse Kate Middleton de lui adresser, comme le veut la tradition, un tendre message. «Joyeux anniversaire et bonne fête des pères au meilleur papa du monde ! On t'aime très fort».», a posté la famille dans un message signé «C, G, C et L», pour Catherine, George, Charlotte et Louis.

Une publication accompagnée d’un cliché étonnant pris par Matt Porteous, photographe officiel de la famille, puisque le prince William y apparaît, en tenue d’apparat, en présence uniquement de sa fille Charlotte, 11 ans, mais sans ses deux fils George, bientôt 13 ans, et Louis, 8 ans.

Un choix plus «officiel» que l’année dernière. L’an passé Kate Middleton et ses enfants avaient choisi de montrer le prince avec sa cocker Orla et ses trois chiots. Il faut remonter à 2024 pour que le prince William soit photographié avec ses trois enfants dans un cliché montrant la famille à la plage sautant au-dessus d’une dune.

Charles III célèbre aussi son fils

Ses enfants et son épouse ne sont évidemment pas les seuls membres de la famille royale à avoir pensé à William en ce jour spécial. Le roi Charles III et la reine Camilla ont tenu eux aussi à souhaiter un «joyeux anniversaire» au quadragénaire, premier dans l'ordre de succession au trône britannique.

Happy Birthday to The Prince of Wales! 🎉 pic.twitter.com/gS9eXvqTkN — The Royal Family (@RoyalFamily) June 21, 2026

Ils ont célébré les liens qui unissent le monarque à son aîné, dévoilant un cliché complice du père et du fils, ce dernier applaudissant visiblement son père sous le regard attendri du monarque de 77 ans.