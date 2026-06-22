Avant le lancement de la série dérivée, Reese Witherspoon fond en larmes lors des retrouvailles de l'équipe de «La revanche d'une blonde»

Pour célébrer la sortie imminente de la série dérivée du film «La revanche d'une blonde», les acteurs de la comédie à succès ont offert aux fans des retrouvailles sous les projecteurs, faisant couler les larmes de celle qui en occupe le rôle titre, Reese Witherspoon.

C'est l'histoire d'une blonde... Si elle a pris beaucoup de place dans les blagues des bars PMU, la femme à la crinière soleil sait aussi se faire remarquer à l'écran. Plus de 20 ans après la sortie du film «La revanche d'une blonde», le casting du long-métrage sorti en 2001 s'est réuni ce week-end à Manhattan, à l'occasion d'un événement immersif dédié aux fans des aventures de celle qui voit la vie, et sa garde-robe, en rose bonbon.

Pour célébrer la sortie prochaine de la série dérivée et le 25e anniversaire du film original, Reese Witherspoon (Elle Woods en personne) est apparue aux côtés de Jennifer Coolidge (Paulette Bonafonté, propriétaire du salon de coiffure et confidente de confiance), Selma Blair (Vivian Kensington, l’adversaire d’Elle devenue sa meilleure amie), Ali Larter (Brooke Taylor Windham, accusée de meurtre), Matthew Davis (Warner Huntington III, l’ex-petit ami odieux) et Victor Garber (Aaron Callahan, le professeur impitoyable de Harvard).

«Le plus grand privilège de ma vie»

Non seulement les stars ont posé pour des photos, mais elles ont également participé à une table ronde, oscillant entre moments hilarants et nostalgiques, jusqu'à atteindre le tire-larmes. Interrogée sur l’impact de son personnage emblématique de nunuche à Harvard, Reese Witherspoon a répondu avec beaucoup d'émotion.

«Quand je suis entrée dans cette pièce et que j’ai repensé à ce film, j’ai eu l’impression que cela renforçait tout ce que je ressentais en incarnant ce personnage — je vais pleurer», a déclaré l'actrice à l’assistance, les larmes aux yeux. «Avoir incarné ce personnage pendant 25 ans a été le plus grand privilège de ma vie», a confié celle qui campe à merveille son rôle de «Barbie en fac de droit» pas si écervelée, qui derrière ses lunettes roses cache bel et bien de la matière grise.

«Les gens viennent me voir et me racontent comment ils se sont lancés dans des études de droit grâce à elle, ou qu’ils ont appelé leur fille Elle, ou encore qu’ils ont surmonté un défi incroyable dans leur vie parce qu’elle l’avait fait. Mon personnage a vécu cette expérience avec cette impression que tout le monde le méprisait ou le jugeait, et je ne connais personne sur Terre qui ne se soit jamais senti en position d’étranger dans une situation ou une autre».

Elle Woods passe le flambeau

Les larmes aux yeux, Renée Witherspoon s'est tournée vers ses anciens partenaires à l'écran pour leur dire : «Voir tout cela se produire me touche énormément, et je suis vraiment très émue que vous soyez tous là».

Reese Witherspoon a incarné pour la première fois Elle Woods dans «La revanche d'une blonde» en 2001. Bien déterminée à mettre la main sur le goujat qui l'a larguée pour poursuivre ses ambitions politiques, l'héroïne au dressing aussi rose qu'un milkshake à la framboise décide de le suivre à Harvard, entamant ainsi des études de droit. L'actrice ensuite renfilé le costume de la Californienne revancharde dans «La blonde contre-attaque» (2003), et un troisième film est en préparation depuis longtemps.

Parallèlement, la lauréate d’un Oscar passe le relais à une nouvelle génération. La jeune actrice Lexi Minetree incarnera la future avocate peroxydée dans «Elle», une série préquelle qui suit le personnage principal en 1995 alors qu’elle navigue dans les eaux tumultueuses du lycée de sa ville natale de Seattle, jonglant entre des amitiés compliquées, une histoire d’amour interdite et des choix vestimentaires discutables.

La série sera diffusée à partir du 1er juillet sur Prime Video, et le regretté James Van Der Beek devrait apparaître à titre posthume dans en tant que guest-star récurrente.