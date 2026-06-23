Ahsoka : la présence d'Anakin Skywalker dans la saison 2 confirmée par Hayden Christensen

Alors que la saison 2 de la série «Ahsoka» est attendue au début de l’année 2027 sur Disney+, Hayden Christensen a confirmé qu’il serait bien de retour dans la peau d’Anakin Skywalker.

Une bonne nouvelle. Alors que le film «The Mandalorian & Grogu» n’a pas rencontré le succès escompté lors de sa sortie en salles, les fans de l’univers Star Wars sont nombreux à se réjouir après la confirmation du retour d’Hayden Christensen dans le costume d’Anakin Skywalker, dans la saison 2 d’«Ahsoka», dont la diffusion sur Disney+ est annoncée au premier semestre de l’année 2027.

C’est l’acteur de 45 ans en personne qui a confirmé la bonne nouvelle lors d’un panel organisé à San Antonio, au Texas, précise le site américain Collider. «Anakin sera de retour dans la saison 2 d’Ahsoka en 2027», a-t-il lancé sous les applaudissements du public présent. Le compte X Star Wars Holocron en a profité pour dévoiler la première image exclusive d’Hayden Christensen dans le costume qu’il portera dans la saison 2.

A new look at Hayden Christensen as Anakin in AHSOKA has been revealed pic.twitter.com/Ztlfo5dEYY — Star Wars Holocron (@sw_holocron) June 20, 2026

On ne sait pas encore si ce deuxième chapitre d’«Ahsoka» sera lié, ou non, à l’intrigue développée dans le film «The Mandalorian & Grogu», le personnage d’Ahsoka Tano ne faisant aucune apparition dans le long métrage, alors que leur chemin se sont croisés dans leurs séries respectives. Pour le moment, Disney n’a donné aucune indication concernant l’avenir du duo bébé Yoda/Pedro Pascal.