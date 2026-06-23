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Breaking Bad : Dean Norris, Hank dans la série, prépare un livre avec des révélations inédites

Dean Norris incarnait Hank Schrader dans la série. [© AMC]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Les fans de «Breaking Bad» seront ravis d’apprendre que Dean Norris, l’interprète de Hank Schrader à l’écran, s’apprête à sortir un livre sur les coulisses du tournage de la série. 

À lire aux toilettes idéalement. Dean Norris, connu pour avoir incarné le personnage d’Hank Schrader dans «Breaking Bad», vient d’annoncer la sortie d’un livre proposant de raconter les coulisses du tournage de la série avec des informations inédites, jamais dévoilées au public.

Baptisé «Do What You Gonna Do», en référence aux derniers mots prononcés par le beau-frère de Walter White dans l’épisode magistral que fut «Ozymandias», l’ouvrage est prévu pour sortir dans les librairies américaines le 3 novembre prochain. On ne sait pas pour le moment si une version française sera disponible. 

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Devenu célèbre grâce à son rôle dans «Breaking Bad», Dean Norris a brillé tout au long de sa carrière dans des seconds rôles dans les plus grosses productions hollywoodiennes, notamment «Gremlins 2», «Terminator 2 : Le Jugement Dernier», «Total Recall», «Starship Troopers», «La Firme», ou encore «Bienvenue à Gattaca». Après «Breaking Bad», il avait également tenu un des rôles principaux dans la série «Under the Dome». 

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