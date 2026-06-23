«Je trouve que c’est un handicap» : Vanessa Paradis donne son avis sur les «nepo babies» et s'attire la critique des internautes

Vanessa Paradis a estimé sur le plateau de «C à Vous» qu’être un nepo baby («bébé du népotisme») demande finalement de fournir plus de travail que les autres et est un handicap. De quoi s'attirer les foudres de certains internautes.

Pas si facile d’être un «nepo baby». Invitée hier soir de l’émission «C à Vous», Vanessa Paradis a évoqué le concept de «nepo babies» («bébés du népotisme») ou «fils de» en français, face à Anne-Elisabeth Lemoine. La mère de Lily-Rose Depp - actrice, mannequin et égérie Chanel - et Jack Depp, moins sous le feu des projecteurs, tous deux fruits de son union avec Johnny Depp, a estimé qu’avoir des parents célèbres était finalement plutôt un handicap.

«Moi, j’ai des nepo babies aussi», a expliqué la star face à l’acteur Abraham Wapler, 29 ans, fils de l'actrice Valérie Benguigui, et Raïka Hazanavicius, 27 ans, fille de Julie Mauduech et de l'acteur Serge Hazanavicius. Et de donner son avis sur l’héritage mais aussi le poids d’être né de parents célèbres. «Ça ouvre des portes parce que nos noms vous portent», a noté l’interprète de Joe le Taxi, avant de poursuivre : «Mais après, vous êtes tellement plus jugés que les autres. Moi, je trouve que c’est un handicap».

Elle estime par ailleurs que les nepo babies doivent travailler plus que les autres. «Ça ouvre des portes, mais vous avez quand même tout le travail à faire, au même titre que les autres. Je trouve même plus que les autres. On se dit que c’est plus facile pour vous et on vous regarde avec des préjugés. Moi je trouve que c’est très courageux (…). Le travail, c’est vous qui le faites», conclut la chanteuse de 53 ans, estimant par ailleurs qu’on n’a jamais dit au «fils du boulanger qu’il ne devrait pas être boulanger», soulignant l’étrangeté que cette étiquette soit plutôt réservée au métier d'artiste.

Des propos vivement critiqués

Une prise de parole qui n’a pas fait l’unanimité. Sur les réseaux, plusieurs internautes ont vivement critiqué les propos de l’actrice, estimant qu’elle était «déconnectée de la réalité». Plusieurs d’entre eux ont notamment relativisé le fait que porter un nom célèbre ou être issue d’une lignée d’artistes constituait un «handicap». «Seuls ceux qui ne sont pas de ce milieu ont réellement d’énormes preuves à faire, bien plus que les enfants de…», a noté l’un d’entre eux.

En 2023, Gwyneth Paltrow avait elle aussi pris la défense des «nepo babies», un peu moins d’un an après la parution en décembre 2022 d’une Une du New York Times qui avait fait couler beaucoup d’encre. Consacrée aux «nepo babies», elle était intitulée «Elle a les yeux de sa mère et son agent». L’actrice américaine avait de son côté estimé dans une interview accordée à Bustle qu’«il n’y a rien de mal à faire ou à vouloir faire ce que font vos parents. Personne ne s’en prend à un enfant qui dit : "Je veux être médecin comme mon père et mon grand-père", avait elle aussi souligné la star.

Face aux violentes critiques auxquelles peuvent être confrontés les «fils ou fille de», la chanteuse Lily Allen avait quant à elle tenu à mettre les points sur les «i» en décembre 2022. «Les seuls "nepo babies" dont vous devriez vous inquiéter sont ceux qui travaillent dans les cabinets d'avocats, dans les banques et dans la politique, au regard des réelles conséquences de leurs actes», avait noté l'artiste sur Twitter.