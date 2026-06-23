Madonna révèle les causes de l'annulation de son biopic

Madonna a assuré que le biopic sur sa vie qu’elle devait elle-même réaliser, avec Julia Garner dans le rôle de la chanteuse, a été annulé en raison d’une brouille avec Universal Pictures.

Trop cher. Alors que le biopic consacré à la vie de Madonna a été annulé en janvier 2023 par Universal Pictures, la star brise le silence sur les raisons de cet abandon par le studio. A l’occasion d’un entretien accordé à Interview Magazine, la chanteuse et actrice de 67 ans est revenue sur ce projet avorté sur lequel elle a travaillé durant quatre ans, pointant du doigt une brouille autour du «budget» et un probable manque de confiance du studio à son égard, selon elle.

«Je devais faire un film sur ma vie. J'ai travaillé sur mon scénario pendant deux ans et j'ai passé deux ans aux studios Universal avec les producteurs exécutifs pour gérer le budget et le casting. On s'est brouillés avec Universal à propos du budget», a confié Madonna, soulignant qu’elle avait «besoin d'un gros budget» pour porter sa vie à l’écran. «J'ai eu une vie extraordinaire, une vie incroyable. Vous voyez ce que je veux dire ?», a poursuivi la star.

Ses concessions budgétaires n’y ont rien fait

Bien qu’elle ait expliqué avoir tenté de revoir à la baisse le budget en tournant notamment en Serbie, la star s’est également interrogée sur la confiance que lui accordait Universal Pictures.

«J'ai trouvé un moyen de le faire à moindre coût en Serbie, mais je ne pense pas qu'ils aient été emballés par l'idée… Je ne sais pas. Peut-être qu'ils ne croyaient tout simplement pas en moi», a raconté l’interprète de «Like a Virgin», relatant la réaction du studio face à cette proposition.

«Une de leurs premières réactions a été : "On ne croit pas que vous resterez en Serbie plus de quatre jours". Et j'ai répondu : "Vous avez lu le scénario ?". J'ai toujours vécu pour survivre. Je n'y vais pas pour des vacances», a alors commenté la star, notant avoir été «dans l'incertitude quand tout est tombé à l'eau».

Madonna n'a pu récupérer son scénario

Elle est également revenue sur le projet de série que lui a ensuite proposé Netflix, expliquant ne pas avoir pu récupérer les droits du scénario qu’elle avait écrit pour Universal à un prix acceptable.

«Et puis Netflix m'a contacté pour faire une série. Ça a été un tout autre processus, parce que je ne pouvais pas utiliser le scénario que j'avais avec Universal à moins de le leur racheter à un prix exorbitant, même si c'était moi qui l'avais écrit», a confié Madonna. «C'est comme ça», a-t-elle poursuivi, expliquant s'être penchée sur la conception de la série. «J'ai commencé à essayer de comprendre comment la production d'une série fonctionnait. C'est un processus complètement différent. Il faut rencontrer beaucoup de scénaristes et trouver le bon showrunner, et je n'en trouvais pas. Ça a duré huit ou neuf mois de plus», a noté l’artiste, avant d’ajouter : «Je me disais : "Heureusement que j'ai un autre travail, parce que j'ai besoin de travailler, j'ai besoin de créer. J'ai besoin de faire ce pour quoi je suis née"».

L’artiste n'est pas restée les bras croisés. Elle sortira son nouvel album «Confessions II» le 3 juillet prochain. Elle sera également à l’affiche de la saison 2 de la série satirique primée «The Studio», dont l'un des récits se penchera, ironie de l'histoire, sur le projet de biopic de Madonna. La star y fera son grand retour devant la caméra plus de vingt ans après sa dernière apparition cinématographique et donnera la réplique à Julia Garner, qui devait camper Madonna dans le biopic avorté d’Universal.

Le projet de série consacré à Madonna ne serait quant à lui toutefois pas complètement tombé aux oubliettes. Selon Variety, la série serait toujours en développement chez Netflix après un accord avec Shawn Levy.