Séries tv : voici les 5 fictions les plus mystérieuses, à voir absolument

Nombreux sont les téléspectateurs aimant se perdre dans les méandres d’un scénario fantastique et mystérieux. Voici les cinq séries télé qui raviront les amateurs du genre.

From

Lancée en 2022, «From» est une série encore trop méconnue qui ne déçoit pas ceux qui s’y aventurent la télécommande à la main. Cette fiction disponible sur CANAL+ suit une famille voyageant en camping-car, qui fait un détour après être tombée sur une route bloquée par un tronc d’arbre. Ils débarquent alors dans une petite bourgade américaine où les habitants semblent surpris de leur présence. Ils ignorent alors que tous sont pris au piège d’un phénomène inexpliqué dans un lieu où, la nuit tombée, des créatures menaces de les massacrer.

Quatre saisons de 10 épisodes sont déjà disponibles, pour une série qui n’est pas sans rappeler «Lost». Deux anciens producteurs figurent au générique, et les fans de cette dernière y retrouvent Harold Perrineau – qui incarnait le personnage de Michael – dans le rôle principal. Sans révéler des détails clefs de l’intrigue, «From» possède une atmosphère angoissante parfaitement entretenue par le mystère qui plane autour de cette ville, et la raison pour laquelle ses habitants – dont certains sont là depuis 1, 5, voir 10 ou 20 ans – s’y sont retrouvés coincés.

Lost : Les Disparus

Accessible sur Disney+, «Lost : Les Disparus» a tenu en haleine des millions de téléspectateurs entre 2004 et 2010, où la série était diffusée sur la chaîne américaine ABC. L’histoire suit les passagers d’un avion de ligne qui explose en plein vol. Les survivants se retrouvent alors sur une île non-répertoriée où ils ne semblent pas être seuls.

Alors que des événements étranges se produisent, les passagers vont tenter de comprendre où ils sont, et la véritable raison du crash de leur avion sur cette île. Cette fiction créée par Damon Lindelof, J.J. Abrams et Jeffrey Lieber brille par sa structure narrative – avec notamment les flashbacks permettant de découvrir la vie passée des passagers – et le mystère qu’elle parvient à entretenir au fil des six saisons. Sans compter la présence au générique de pointures telles que Matthew Fox, Evangeline Lilly, Josh Holloway, Dominic Monaghan, Michelle Rodriguez, Ian Somerhalder, ou encore Michael Emerson.

Dark

Mise en ligne en 2017 et première série originale allemande pour Netflix, «Dark» est une réussite épatante tant son scénario, pourtant d’une grande complexité, est déroulé avec précision. Les amateurs de mystère et de fantastique n’ont aucune chance d’être déçus par cette fiction qui entame son histoire dans la ville de Winden, en Allemagne. C’est là que le policier Ulrich Nielsen et son épouse se retrouvent confrontés à la disparition de leur fils de 11 ans, Mikkel.

Trente-trois ans plus tôt, Ulrich avait été traumatisé par celle de son frère, Mads, qui s’était évaporé dans des circonstances similaires. C’est le début d’une incroyable quête de vérité qui va mettre à jour des phénomènes étonnants et dérangeants. Pilotée par le réalisateur Baran bo Odar et la scénariste Jantje Friese, partenaire à la ville comme à l’écran, «Dark» puise son inspiration chez Stephen King (Ça) ou encore David Lynch (Twin Peaks). Un récit haletant à ne pas manquer.

Twin Peaks

En 1990, David Lynch et Mark Frost entraient au panthéon de la télévision avec «Twin Peaks», une série qui démarre comme un polar autour du meurtre d’une lycéenne, Laura Palmer, dont le corps a été retrouvé emballé dans un sac en plastique sur le rivage d’un lac. Dale Cooper, un agent du FBI, est dépêché sur place pour se saisir de l’enquête.

Mais rapidement, des événements étranges se produisent, faisant de cette affaire le point central des tensions qui sommeillent entre les habitants de la ville de Twin Peaks. Déclinée en deux saisons entre 1990 et 1991, «Twin Peaks» était revenue en 2017 sur Showtime avec un troisième chapitre de 9 épisodes, tous réalisés par David Lynch, pour mettre un point final à cette série légendaire.

The Changeling

En 2023, Apple TV proposait une saison de cette série créée par Kelly Marcel (Terra Nova) avec Lakeith Stanfield et Clark Backo dans les rôles principaux. Ils y incarnent un couple très amoureux qui décident de fonder une famille. La naissance de l’enfant plonge toutefois la jeune maman dans une profonde dépression. Hantée par la certitude que son bébé a été remplacé par une entité maléfique, elle cherche à se débarrasser de l’enfant.

Face à la crise majeure traversée par sa compagne, le père tente de tenir bon, jusqu’au jour où elle disparaît de manière étrange. Difficile de faire plus «mystérieux» que cette série adaptée du livre éponyme de Victor LaValle, qui mêle discours politique moderne et rituels d’une autre époque où sorcières et légendes alimentaient le folklore européen. Une fiction déconcertante qui multiplie les références (trop peut-être) pour basculer dans un univers visuel tout à fait singulier.