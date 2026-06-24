Avec 26 nouveaux épisodes, le célèbre Astro Boy va faire son retour à la télévision en 2027

Le célèbre enfant-robot Astro Boy, né d'un manga dans les années 1950, va ressusciter sur le petit écran en 2027 avec une nouvelle série animée, dont des extraits ont été présentés ce mercredi au Festival du film d'animation d'Annecy.

Retour vers le passé. Premier animé diffusé au Japon et aux Etats-Unis dès 1963, Astro Boy, en français Astro le petit robot, a bercé des millions d'enfants à travers le monde. Dans l'Hexagone, c'est le club Dorothée qui avait l'honneur d'en partager les épisodes en 1988, où confortablement installés devant leur téléviseur, les plus jeunes retrouvaient, ravis, l'enfant à la houpette et aux bottes rouges «dopé à la technologie».

Et bonne nouvelle, la génération alpha pourra bientôt faire connaissance avec le petit héros aux grands pouvoirs imaginé par le magnat du manga Osamu Tezuka dès 2027. Quelques minutes inédites du projet «Astro Boy Reboot», qui demeure pour le moment inachevé, ont été projetées devant le public du festival international du film d'animation à Annecy.

Un personnage d'antan, les technologies d'aujourd'hui

Une nouvelle version d'Astro Boy réalisée entièrement en 3D, mais avec un scénario quasi-identique à celui qui avait enchanté les plus jeunes dès les années 1960. Le mini-justicier en short noir et ceinture verte vit toujours avec sa famille dans la ville futuriste de Metro City, où cohabitent humains et robots. Chaussures boostées aux réacteurs intégrés dans les talons, les scénaristes ont néanmoins laissé au placard son bras-canon et ses mitraillettes, armes peut-être un poil trop violentes dans un contexte géopolitique tendu, pour faire place à un bouclier magnétique et à des bras extensibles.

A la façon d'un Peter Parker ou d'une Hannah Montana, le petit robot volant cultive dans cette nouvelle salve d'épisodes une double identité. Exit la facette unique du sauveur Astro Boy combattant les méchants androïdes, l'enfant créé par le docteur Tenma pour remplacer son fils Tobio, disparu tragiquement dans un accident de voiture, est cette fois-ci l'écolier Atom, dont les amis ignorent tout de sa double vie.

«La double identité, c'est vraiment le classique du super-héros. C'est un ressort dramatique très fort : devoir gérer le secret ou le mensonge. Atom et Astro se parasitent l'un l'autre continuellement dans chaque épisode», a déclaré à l'AFP le réalisateur français Nicolas Hess.

«Astroboy, c'est un symbole plus que jamais d'actualité. Les robots, l'intelligence artificielle... Mais il incarne surtout une promesse essentielle : celle qu'on peut être différent, sensible, curieux et fort à la fois», a confié Katell France, directrice de Method Animation, studio de production français derrière «Astro Boy Reboot».

La série comptera 26 épisodes d'une vingtaine de minutes chacun, avec une sortie prévue courant 2027.