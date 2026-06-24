Coupe du Monde 2026 : la «pause fraicheur» irrite certains mais rapporte très gros à Fox Sports

Alors que la «pause fraîcheur» fait le mécontentement de certains, spectateurs comme professionnels, Fox Sports se frotte les mains en engrangeant des centaines de millions de dollars.

Les pauses hydratation obligatoires à tous les matchs de la Coupe du Monde 2026 font beaucoup parler. Situées aux alentours de la 22e minute de la première mi-temps et de la 67e minute de la seconde, elles ont été instaurées par la FIFA officiellement afin de contrer les conditions météorologiques qui ont cours au Mexique, au Canada et aux États-Unis cet été.

Bien qu'elles soient essentielles au bien-être des joueurs par forte chaleur, comme l’expliquent de nombreux médecins, elles suscitent néanmoins de nombreuses critiques quant à leur impact sur le jeu. Cependant si beaucoup de joueurs et de fans s'en plaignent, d'autres au contraire s'en réjouissent...

Fox Sports, la chaîne qui diffuse les matchs de la Coupe du Monde de football 2026 aux États-Unis, tire grand profit de ce «cooling break», qui a créé quatre quarts-temps au lieu de deux mi-temps et, de facto, de nouveaux (juteux) espaces publicitaires.

«600 millions de dollars de recettes»

Grâce à eux Fox Sports devrait percevoir, rien qu’au Etats-Unis, au minimum 250 millions de dollars de la part des annonceurs, ont rapporté plusieurs médias. Mais selon des estimations relayées cette semaine par THR, la somme devrait plus probablement être comprise entre 500 et 600 millions de dollars.

Une source spécialisée dans l'achat d'espaces publicitaires citée par le magazine, explique en effet que sur Fox Sports, le coût moyen d'un spot de 30 secondes pendant la compétition se situe entre 200.000 et 750.000 dollars, en fonction des équipes participant au match et du stade de la compétition (avec un intérêt accru que les phases finales suscitent). «Avec six minutes de pauses pour s'hydrater, cela représente entre 2,5 et 9 millions de dollars par match. Multiplié par les 104 matchs joués et en tenant compte du fait que la plupart des acheteurs acquièrent des forfaits pouvant atteindre plusieurs dizaines de millions de dollars, et non des espaces publicitaires individuels, le total plausible dépasse les 500 millions de dollars», indique le média, qui précise que Fox a payé moins cher pour l'intégralité des droits de diffusion du tournoi. Le coût total des droits de diffusion en anglais de la Coupe du Monde 2026 étant estimé entre 400 et 500 millions de dollars.

Aux Etats-Unis, le football était jusqu’alors moins attractif pour les diffuseurs, car l'absence d'arrêts de jeu en milieu de mi-temps réduisait les opportunités de revenus par rapport à d'autres sports, analyse encore THR. La Fox a en outre pu pratiquer des tarifs publicitaires particulièrement élevés car les matchs se déroulent en Amérique du Nord, bénéficiant ainsi de créneaux horaires idéaux pour les marques prêtes à investir des sommes folles pour s'afficher en prime time.

«fraîcheur» pour les joueurs ou «bonheur» pour les diffuseurs ?

Depuis la Coupe du Monde 2014 au Brésil, les pauses hydratation étaient décidées au cas par cas. Si les experts s'accordent à dire aujourd’hui qu’elles sont bénéfiques pour la santé des joueurs, le fait que la nouvelle règle s’impose également dans les stades couverts et climatisés, ainsi que dans les enceintes extérieures où les températures sont clémentes pose la question de savoir dans quelle mesure la nouvelle règle ne serait en réalité pas motivée par une opportunité de revenus publicitaires massifs.

Comme le souligne Forbes, bien que l'augmentation des recettes par la diffusion de davantage de publicités ne soit pas un objectif officiel, en annonçant en mars dernier que les diffuseurs seraient autorisés à vendre de la publicité pendant les pauses obligatoires du tournoi, la FIFA a facilité un changement aux conséquences financières considérables.

Certaines chaînes étrangères qui diffusent la compétition profitent elles aussi de retombées économiques liées aux nouvelles plages publicitaires. Selon la BBC, les recettes mondiales issues des publicités diffusées pendant les pauses hydratation pourraient largement dépasser le milliard de dollars sur l'ensemble des marchés de diffusion.

Cité par ESPN parmi les joueurs sceptiques face aux pauses fraîcheurs imposées quelles que soient les conditions de température, le capitaine néerlandais Virgil van Dijk a exprimé son inquiétude quant au fait qu'elles n'ouvrent la voie à davantage de «mercantilisme» dans le jeu. «Les pauses hydratation sont un peu particulières, car j'ai évidemment regardé presque tous les matchs jusqu'à aujourd'hui, et chaque passage à la publicité est un peu… Je n'apprécie pas vraiment ça», a-t-il déclaré. «Je pense que pour les téléspectateurs neutres, ce n'est pas idéal non plus.» «S'il fait vraiment très chaud, il serait bon d’y avoir recours évidemment. Mais je pense qu'il faut examiner chaque match individuellement.»