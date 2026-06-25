La gloire et la décadence de Carolco, usine à rêve hollywoodienne, se dévoile dans un documentaire

Pendant une grosse décennie, la société de production Carolco a fait la pluie et le beau temps à Hollywood, avant de s'écrouler avec fracas. Un superbe documentaire, disponible sur Ciné+ OCS, résume cette aventure.

Un logo et une promesse. Pour les ados des années 1980 et 1990, les lasers bleutés traçant le C de Carolco à l'écran annonçaient deux heures de plaisir cinématographique sans concession.

Trente ans après la chute brutale du studio américain consécutif à plusieurs échecs retentissants, deux réalisateurs français ont décidé d'enquêter sur les origines du mythe avec le documentaire Carolco, un rêve hollywoodien.

Une folle série de succès

Julien Dupuy et Jérémy Fauchoux ont donc tout naturellement traversé l'atlantique pour trouver de la matière. Leur but ? Obtenir des témoignages de première main sur ce studio créé en 1976 par Mario Kassar et d’Andrew Vajna, deux passionnés aux personnalités diamétralement opposées. D'un côté, Mario, au sourire enjôleur. De l'autre, Andrew, le businessman taiseux.

Leur premier succès, Rambo, en 1982, lance la machine, qui va très vite atteindre une vitesse folle. En quelques années, avec l'appui d'acteurs comme Sylvester Stallone ou Arnold Schwarzenegger et de réalisateurs tels Paul Verhoeven ou encore Roland Emmerich, ils vont enchaîner une incroyable série de blockbusters musculeux et sanglants, au point d'effrayer la concurrence. Rambo 2, Universal Soldier, Cliffhanger, Total Recall, Basic Instinct… A l'époque, la baraka est totale, les fêtes pharaoniques, et le succès permet d'absorber les pertes des projets plus confidentiels.

Un fin brutale

Malheureusement, la machine finit par s'enrayer. La séparation du duo fragilise l'entreprise et Mario, qui reste seul aux commandes, n'a pas la rigueur financière de son ex-acolyte. En quelques mois, les mauvais choix s'enchaînent et la situation devient critique. Le clou dans le cercueil sera planté par deux bides colossaux, L'île aux pirates et Showgirls, tous deux sortis en 1995. L'aventure Carolco s'arrête, laissant les fans orphelins. Dommage, certes, mais ce documentaire de 59 minutes, passionnant de bout en bout voire un peu court, permet de se replonger avec délice dans une époque où tout semblait possible.

Carolco, un rêve hollywoodien, de Julien Dupuy et rémy Fauchoux, éd. L'atelier d'images, disponible en streaming sur Ciné+ OCS et en blu-ray à partir du 27 juin