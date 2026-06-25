«Un gars, une fille» : la série va faire son retour avec un nouveau casting

Plus de vingt après sa première diffusion en 1999 sur France 2, la série qui a rendu célèbre Jean Dujardin et Alexandra Lamy va opérer son retour avec un nouveau casting.

Une nouvelle page s’écrit. Après avoir réuni des millions de téléspectateur Chouchou et Loulou vont faire leur retour dans une nouvelle version diffusée sur RMC Life la saison prochaine, a annoncé hier CMA Média, le propriétaire des chaînes RMC.

Ni Jean Dujardin, ni Alexandra Lamy ne seront au rendez-vous. Le duo d’acteurs qui a campé l’emblématique couple de 1999 à 2003, au fil de près de 440 épisodes, ne reprendront du service. Un nouveau casting incarnera à l’écran Chouchou et Loulou. Et le nom du successeur de Jean Dujardin a d’ores et déjà été révélé.

Gillian Mussano succède à Jean Dujardin

Gillian Mussano, créateur de contenu connu sous le nom de Ton pote Gillian sur les réseaux, reprendra le rôle de Loulou dans cette nouvelle mouture qui se voudra inscrite dans notre époque, comme l’a précisé Stéphane Sallé de Chou, responsable des divertissements chez CMA. «On veut raconter le couple d’aujourd’hui», a noté ce dernier cité par le Parisien, soulignant qu’il s’agissait d’un «sujet intemporel».

Pour le reste le format restera identique. En revanche, ni le nom de l’actrice qui succèdera à Alexandra Lamy, ni la date de diffusion n’ont pour l’heure été communiqués. Une centaine d’épisodes aurait déjà été commandée aux propriétaires des droits d’«Un gars, une Fille», la société Mediawan, rapporte par ailleurs Le Parisien.

De son côté, Gillian Mussano, dont le compte Instagram Ton pote Gillian est suivi par plus de 1,2 million de followers, a confié au micro de Puremedias «avoir un peu la pression» mais «une envie d’apporter à ce personnage autre chose», confiant vouloir «utiliser ce qu’il fait sur les réseaux». Le créateur de contenu partage régulièrement des séquences humoristiques de la vie de couple et vie de famille. Il a également assuré qu’il ne tournerait pas avec sa femme. Affaire à suivre.