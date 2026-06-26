Solidays, marche des fiertés... De nombreux événements annulés ce week-end à Paris

Le préfet de police Patrice Faure a demandé ce vendredi 26 juin aux organisateurs de manifestations «de grande ampleur» prévues ce week-end à Paris, comme le festival Solidays, la Marche des fiertés et le meeting d’athlétisme de Charléty, d’annuler leurs événements.

Une vague d'annulations. Alors que Météo-France prévoit encore des températures maximales dans la capitale frôlant 40°C ce vendredi et samedi, soit quinze degrés de plus que les moyennes de saison, plusieurs événements n'auront pas lieu ce week-end à Paris, a annoncé le préfet de police Patrice Faure.

A commencer par le festival Solidays. Programmée à l'Hippodrome de ParisLongchamp ces 26, 27 et 28 juin 2026 avec Orelsan, Gims ou Bigflo & Oli, la 28e édition n'aura pas lieu. Face à une canicule qui sature les hôpitaux, le préfet de police a demandé aux organisateurs de renoncer, sous peine d'interdiction par arrêté.

La Marche des fiertés reportée

La Marche des Fiertés, prévue samedi, est, elle aussi, reportée à une date ultérieure. «Nous pensons à septembre mais toute l'équipe doit se réunir pour voir comment on rebondit», a commenté Anouk Veyret, coprésidente de l'Inter-LGBT, qui attendait plusieurs dizaines de milliers de participants.

Par ailleurs, quelque 19.000 spectateurs devaient se rendre dimanche soir au stade Charléty, dans le sud de la capitale, pour un meeting d'athlétisme où plusieurs stars du sport étaient attendues comme le perchiste suédois Armand Duplantis, le sprinteur américain Noah Lyles ou encore la vice-championne olympique française du 100 m haies Cyréna Samba-Mayela.

«La Fédération française d'athlétisme organisatrice du meeting de Paris n'a pas à date reçu d'officialisation de l'interdiction de l'événement. Des échanges sont initiés avec les différentes instances en charge du dossier», a indiqué la FFA. «Nous arrivons à une saturation des établissements hospitaliers», a expliqué jeudi lors d'un point presse le préfet de police, soulignant que «le nombre d'hospitalisations ne cesse d'augmenter».

La finale de Top 14 maintenue

Seule manifestation de grande ampleur à être maintenue : la finale du Top 14 samedi soir au Stade de France entre Toulouse et Montpellier.

«Un dispositif exceptionnel d’accès à l’eau potable sera mis en place dans le stade, avec de très nombreuses rampes à eau en libre accès déployées partout dans l'enceinte du stade pour permettre aux spectateurs de s’hydrater régulièrement», a assuré la Ligue Nationale de Rugby.