Elle : la série marquera la dernière apparition de James Van Der Beek dans une fiction

Près de cinq mois après son décès, James Van Der Beek sera présent au générique de la série «Elle», préquelle du film «La Revanche d’une blonde», à découvrir à partir du 1er juillet sur Prime Video, dans ce qui restera le dernier rôle de sa carrière.

Les émotions vont être intenses. Le lancement de la série «Elle» sur Prime Video, mercredi 1er juillet, marquera la dernière apparition de James Van Der Beek, l’ancienne star de «Dawson» décédé le 11 février dernier d’un cancer colorectal, dans un rôle de fiction. Le comédien y incarnera le personnage de Dean Wilson, le directeur du lycée dans lequel Elle Woods va débarquer, mais aussi candidat à la mairie de la ville.

Le 23 juin dernier, lors de l’avant-première à New York, Caroline Dries, qui a co-piloté la série, avait expliqué à quel point Jame Van Der Beek s’était investi dans ce personnage qui lui permettait d’oublier un peu la maladie qui le rongeait. «James m’a confié que le métier d’acteur lui permettait d’incarner quelqu’un d’autre et d’oublier la douleur qu’il ressentait. Mais même hors caméra, James semblait plein d’entrain et heureux», avait-elle précisé.

Un souvenir impérissable

Pour la comédienne Lexi Minetree, qui tient le rôle principal, avoir travaillé avec James Van Der Beek restera un souvenir impérissable. «Il est formidable. C’était incroyable de travailler avec lui. Il est tellement charismatique, et je suis ravie que le public puisse découvrir sa prestation, car il a vraiment insufflé énormément de vie à ce personnage, et sur le tournage, honnêtement», a-t-elle indiqué au site américain Deadline.

«Je me souviens l'avoir rencontré et avoir ressenti une telle générosité ; il avait même emmené ses filles sur le plateau. C'était vraiment incroyable. Je sais que c'est son dernier rôle, et je pense que les fans vont se régaler en le voyant. Il nous manque énormément», a-t-elle ajouté. La série «Elle» imagine les années lycée d’Elle Woods à Seattle, avant son entrée à Harvard et ses aventures popularisées par Reese Witherspoon dans le film «La Revanche d’une blonde» sorti en 2001.