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«USS Greyhound : la bataille de l'Atlantique» : le film avec Tom Hanks devient un des films les plus visionnés sur Apple TV

Tom Hanks est excellent dans le rôle principal. [© Sony Pictures]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Alors qu’il est de retour au doublage du personnage de Woody dans «Toy Story 5», Tom Hanks cartonne actuellement sur Apple TV où «USS Greyhound : la bataille de l'Atlantique» est devenu un des films les plus visionnés de l’histoire d’Apple TV. 

Un véritable marathon. Lancée en juillet 2020 sur Apple TV, le film «USS Greyhound : la bataille de l'Atlantique» s’est imposé au fil des années comme une des fictions les plus visionnées de l’histoire de la plate-forme de streaming, souligne le site américain Collider.

Empêché d’une sortie en salles en raison de la pandémie de COVID-19, ce film de guerre avec Tom Hanks avait finalement été récupéré par Apple TV afin qu’il puisse être accessible aux téléspectateurs à travers le monde. Le comédien de 69 ans avait été très contrarié par la situation à l’époque, avant de se réjouir de le voir finir sa course sur la plate-forme de streaming où il ne cesse d'attirer des millions de téléspectateurs, figurant dans le Top 10 des programmes les plus visionnés à l'international. 

L'histoire du commandant d’un destroyer américain en 1942

«USS Greyhound : la bataille de l'Atlantique» raconte l’histoire du commandant d’un destroyer américain en 1942, pendant la Seconde Guerre mondiale qui, avec 36 autres navires, est chargé d’envoyer un convoi de soldats alliés en Europe. Ils doivent pour cela tenter d’échapper aux sous-marins allemands dont la mission est de couler les navires dans l’Atlantique nord avant d’atteindre le continent européen. 

Sur le même sujet «C'est une idée effrayante» : Tom Hanks estime que Disney pourrait utiliser l'IA pour la voix de Woody dans «Toy Story 6» s'il ne revenait pas Lire

Avec également Stephen Graham (Adolescence), Rob Morgan et Elisabeth Shue au générique. Le film est disponible en France via CANAL+

TélévisionCinémaTom Hanksdivertissement

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